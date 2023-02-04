شراكة محتوى بين «ستارز بلاي» و«وتش إت»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت منصة المشاهدة «ستارز بلاي» عن شراكة متعددة السنوات مع منصة «وتش إت» لنقل أكبر المواهب العربية وأحدث أعمالهم على منصة «ستارز بلاي» و«إي فيجين»، كما ستقوم «وتش إت» بتقديم أضخم إنتاجات هوليوود لمشتركيها من دون أي تكلفة إضافية.

الأفلام والمسلسلات والبرامج الحوارية اليومية، التي ستصبح متاحة تشكل أكثر من 12.000 حلقة وأكثر من 200 فيلم عربي. في هذا السياق، قالت نشوى جاد الحق، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «وتش إت»: إن «الشراكة هي فرصة لتقديم محتوى ترفيهي إلى شرائح أكثر من الجمهور في المنطقة العربية وشمال أفريقيا».

وأضافت إن الشراكات من هذا النوع تؤمن توفير خدمات بث المحتوى للجمهور في كل البلاد العربية والجاليات في الخارج.

ومن جانبه، قال معاذ الشيخ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في «ستارز بلاي»: «لطالما كنا حريصين على تزويد المشتركين بوصول سهل عبر اشتراك واحد إلى المحتوى المفضل لديهم، سواء أكان من إنتاجات هوليوود الأصلية أم من المسلسلات العربية».