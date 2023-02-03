«أضواء الشارقة».. 12 يوماً تزدان بالألوان واللوحات الفنية المبهرة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، عن تنظيم «مهرجان أضواء الشارقة 2023»، في نسخته الـ 12، التي تأتي بشكل متجدد، لتغطي بعروضها الضوئية مختلف أنحاء الإمارة، خلال الفترة من 8 حتى 19 فبراير الجاري، على مدار 12 يوماً متواصلاً، زاخراً بالألوان والأضواء واللوحات الفنية المبهرة.

يتضمن المهرجان أجندة حافلة بالعروض الضوئية، واللوحات الفنية والفعاليات الترفيهية، التي تستهدف الزوار من الأفراد والعائلات، بجميع الأعمار والاهتمامات من داخل وخارج الدولة.

وأكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيئة الإنماء السياحي، مساء أمس، في قرية الأضواء بالشارقة، وأعلنت خلاله عن تفاصيل الحدث، أن المهرجان يعد دعامة حيوية لقطاع المهرجانات والفعاليات في الشارقة.

حيث يسهم في دفع عجلة نمو القطاع السياحي، والتنوع في مكونات التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الإمارة رسخت مكانتها وجهة عائلية استثنائية على مدى السنوات الأخيرة، لامتلاكها تنوعاً مميزاً في مقوماتها ومنتجاتها السياحية، التي تلبي مختلف الأذواق، وتستشرف كافة التطلعات لزوار الشارقة من كل مكان، وبفضل الرؤى والتطلعات المستقبلية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، فإن القطاع السياحي يمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق، ونمو اقتصادي مستدام، وفق الخطط والاستراتيجية التي وضعت له.

مليون زائر

وأكد المدفع لـ «البيان»، أن مهرجان أضواء الشارقة في عام 2019، استقطب أكثر من مليون و200 ألف زائر للفعاليات التي كانت مصاحبة له، لافتاً إلى أن المهرجان بدورته الجديدة، يعد ملتقى للمواهب والفنانين المحليين والعالميين.

حيث يتيح لهم الفرصة لتقديم عروض ضوئية مبهرة، بمصاحبة الموسيقى والمؤثرات المختلفة، تسرد قصص وحكايا إمارة الشارقة عن موروثها الثقافي والمعرفي، وتاريخها العريق، وطموحاتها ورؤاها المستقبلية، بأسلوب شيق وممتع على واجهات المباني والصروح المعمارية، وأهم المعالم في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أنه بفضل التجدد المستمر، أصبح المهرجان إحدى الوجهات والفعاليات الرائدة والمميزة في أجندة الإمارة السنوية.