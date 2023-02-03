خالد الشمري: الساحة الدرامية الإماراتية تتطور سريعاً

المصدر: دبي - خلود حوكل

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يشارك الفنان والمنتج الإماراتي خالد الشمري في عمل درامي من المزمع عرضه خلال شهر رمضان المبارك بعنوان «جذوع»، بمشاركة نخبة من نجوم الخليج، مثل خليل الرميثي والدكتور حبيب غلوم وهيفاء حسين وإبراهيم الحساوي، ومجموعة أخرى من الفنانين.

يغلب على العمل الذي كتبه جمال الصقر وينتجه سعيد الرميثي في إمارة رأس الخيمة، الطابع التراثي، حيث يمثل خالد الشمري شخصية سعد، ويحضّر لعمل آخر أيضاً بعد شهر رمضان من إنتاج الفنان سلطان النيادي.

وأكد خالد الشمري لـ«البيان» أن الساحة الدرامية في الإمارات تتطور بشكل سريع بوجود منتجين إماراتيين يسعون لتقديم أعمال درامية تحمل قيماً ومعاني ورسائل هادفة من خلال الأعمال الدرامية والكوميدية من مسلسلات وأفلام ومسرحيات، متمنياً أن تحظى بدعم أكبر في المستقبل لتصل إلى أعلى مستوى من التميز.

وبداية انطلاقة الشمري في مجال التمثيل كانت في عمل خارجي، ففي عام 2020، وتحديداً في شهر يوليو، اتجه في رحلة من دبي إلى صربيا بعد السماح بالسفر وفق اشتراطات صحية بسبب جائحة كورونا، وخلال وجوده في مزرعته في صربيا لقضاء فترة نقاهة، زاره جاره برفقة صديقه، الذي اتضح أنه منتج صربي ويبحث عن من يؤدي دور شخصية غير صربية وتتقن الحديث بلغتهم، فاقترح عليه المنتج القيام بهذا الدور، فقرأ النص، وتم التصوير، وعرض المسلسل في صربيا.

أما على الصعيد العربي والخليجي تحديداً، شارك في مسلسل «حريم طارق»، الذي عرض رمضان الماضي، إلى جانب الفنان الكويتي طارق العلي، في تجربة وصفها بالصعبة، فهو يرى الفنان طارق العلي قامة فنية تسبب الرهبة والخوف، لكن بسبب معرفته له، التي تمتد لأكثر من 13 عاماً، وصداقته، وعمله معه مديراً لأعماله، وتجارتهم المشتركة، كانت التجربة أسهل بالنسبة له، إذ يعتبره مدرسة تعلّم منها أصول التمثيل والوقوف أمام الكاميرا والتحكم بتعابير الوجه، فكانت هذه التجربة الأولى له، ويعدها الأجمل، ويعتبر نفسه خريج جامعة طارق العلي، وحصل على شهادته من سلطان النيادي وسعيد السعدي.

وأشار خالد الشمري إلى أنه خاض تجربة الإنتاج، ويخوض حالياً تجارب عدة في التمثيل، إلا أن التأليف فكرة يستبعدها، لأنها تحتاج وقتاً وتركيزاً، وهو ما لا يملكه. وبعد تجربته التي يصفها بالجميلة جداً في مجال التلفزيون يتمنى أن يقف على خشبة المسرح بجوار.

كما يصفه، «ملك المسرح» الفنان الدكتور طارق العلي. ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث المسلسلات والأفلام، يقول الشمري إن هذه المنصات أثرت بشكل سلبي على الأعمال، حيث يحكم المشاهد على العمل المكون من 30 حلقة من خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة الواحدة.

يبدو أن فكرة العمل خارج النطاق الخليجي تستهوي الفنان والمنتج خالد الشمري، فهو يعمل حالياً على التحضير لمسلسل موسمي مكون من 8 حلقات مع نخبة من الممثلين النجوم من مختلف دول أوروبا وأمريكا، من تأليف الممثل والمنتج الفرنسي راشا بوكفيك، وسيتم تصويره في أكثر من دولة.