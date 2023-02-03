«الشارقة للكتاب» تستعرض دور الترجمة في نقل المعارف بين ثقافات العالم

المصدر: الشارقة - البيان

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شاركت هيئة الشارقة للكتاب في جلسة حوارية بعنوان «دور الجوائز في دعم الترجمة»، ضمن فعاليات الدورة الثانية من «مؤتمر الترجمة العربية»، الذي نظمه المركز القومي للترجمة بمصر على هامش الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور نخبة من مسؤولي المؤسسات الثقافية والأكاديمية والكتّاب والناشرين، وجمع من المهتمين بشؤون الترجمة.

واستهدفت الجلسة تسليط الضوء على دور الجوائز في دعم حركة الترجمة العالمية، والتنويه بأبرز الجوائز العربية ومزاياها، والحديث عن تجاربها وإنجازاتها في دعم المشهد الثقافي، وآليات استفادة الناشر والمترجم منها، إلى جانب وضع توصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز الحراك العربي في مجال الترجمة.

واستعرض منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز حركة الترجمة العالمية، وخلق بيئة للتواصل الحضاري بين الأمة العربية وثقافات العالم، من خلال مبادرات سموه في نقل المعارف العالمية إلى اللغة العربية، وترجمة نخبة من الإصدارات العربية إلى مختلف اللغات.

وتوقف الحساني عند جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان»، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، مشيراً إلى أنها واحدة من أكبر الجوائز العالمية للترجمة، حيث تبلغ قيمتها 1.4 مليون درهم، ينال المترجم منها 100 ألف درهم، وخصصت 1.3 مليون درهم لدور النشر الأجنبية والعربية.