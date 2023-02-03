حوارات وجلسات ثرية بالأفكار والإبداع في اليوم الثاني من المهرجان

المصدر: دبي ـــ رشا عبد المنعم

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احتضنت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان طيران الإمارات للآداب في موسمه الـ 15 برامج وجلسات ملهمة ثرية بالأفكار والإبداع.

وتحدثت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم عن كتابها «عبر عيني»، الذي يتناول السيرة الطيبة للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، حيث يعد شخصية استثنائية غيّرت مجرى حياة الملايين حول العالم، وترك رحيله فراغاً كبيراً في العالم.

واستضاف مهرجان الإمارات للآداب كلاً من معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وهالة بدري مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون، في جلسة بعنوان «مدن المستقبل»، وأدارت الجلسة الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف.

وتحدثت المشاركات في الجلسة عن ريادة دولة الإمارات في تقديم حلول متطورة في عدة مجالات أهمها الصحة والتعليم والتنمية البشرية والقوة الناعمة والصناعات الإبداعية ومجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية الثقافية.

فيما قدمت د. رنا دجاني جلسة مهمة، حيث سلطت الجلسة الضوء على بعض القضايا التي تهم المجتمع كالقراءة وتشجيع الأطفال على القراءة، وأهمية الصحة النفسية ومفهوم الصداقة وطرق بناء العلاقات الصحية.

وقدم الكاتب والروائي حجي جابر، ورشة مهمة تشمل النصائح والإرشادات والمتطلبات الأساسية في مسودة العمل الكتابي الأدبي الأول؛ إضافة إلى الخطوات الأولى التي يجب أن يتبعها كل المهتمين بمجالي الكتابة والنشر في مشوارهم الأدبي.