محمد المر: مكتبة محمد بن راشد محطة ملهمة في صنع المستقبل

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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أكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، أن المكتبة تأسست وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير مجتمع المعرفة في إمارة دبي والإمارات والعالم أجمع، مشيراً إلى أنها إضافة نوعية إلى اقتصاد المعرفة القائم في الدولة، ومحطة مهمة وملهمة، تسهم في تحفيز المعرفة وبناء جيل، للتعلم، والنمو، والمساهمة في صنع المستقبل.

جاء ذلك خلال جلسة «قصة مكتبة - ما بين رفوف المعرفة»، ضمن مهرجان طيران الإمارات للآداب، حيث شارك معاليه جمهور المهرجان تفاصيل رحلة التحضير المميزة لافتتاح «مكتبة محمد بن راشد»، إحدى أكبر مكتبات المنطقة والعالم.