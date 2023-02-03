«موسم دبي الفني 2023» يبرز مكانة الإمارة العالمية وتجاربها الثقافية الاستثنائية

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أعلنت «دبي للثقافة» عن انطلاق «موسم دبي الفني 2023» حاملاً معه أجندة غنية بالأنشطة الفنية والموسيقية التي تبرز مكانة دبي العالمية وتجاربها الثقافية الاستثنائية.

وتضم نسخة الموسم الجديدة التي ترفع شعار «تجول في عالم الفن والإبداع»، باقة مبادرات متنوعة ستحول دبي إلى واحة من الفنون الشاملة على امتداد شهري فبراير ومارس 2023، وينطلق «موسم دبي الفني» بالتزامن مع «مهرجان طيران الإمارات للآداب»، ويتواصل مع «مهرجان سكة للفنون والتصميم»، ومعرض «آرت دبي»، بالإضافة إلى عروض «دبي أوبرا» وأمسيات «ليالي الفن» والعديد من الأنشطة الترفيهية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»: إن «موسم دبي الفني» أصبح منصة تجمع تحت مظلتها مختلف الفعاليات الإبداعية التي تشهدها دبي، وتواصل «دبي للثقافة» تقديم «موسم دبي الفني» الذي يُعبر في جوهره عن روح الإمارة وقدرتها على استقطاب الفنانين والمبدعين من شتى أنحاء العالم، بفضل ما تمتلكه من إمكانيات جعلت منها أرضاً خصبة للمواهب، وحاضنة للمشاريع الفنية والثقافية، وورش العمل والجلسات النقاشية والمعارض المبتكرة وفنون الأداء والموسيقى، وغيرها، مشيراً إلى أن الموسم يفتح الآفاق أمام الأدباء والفنانين والمثقفين للتعبير عن إبداعاتهم في مختلف المجالات، وهو ما يتناغم مع التزامات «دبي للثقافة» بإيجاد بيئة فنية مستدامة وداعمة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وأكد بن خرباش أن نسخة الموسم الحالية تطل ببرامج مختلفة تسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة جاذبة لأهل الفكر والثقافة والفنون، قائلاً: يعكس «موسم دبي الفني» طموحات الإمارة بأن تكون عاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2026، وتعزيز ريادتها في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، وهو ما يتماشى مع «أجندة دبي الاقتصادية» (D33) الرامية لأن تكون الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

استشراف المستقبل

ويستهل «موسم دبي الفني» فعالياته مع «مهرجان طيران الإمارات للآداب»، الذي يقام بالشراكة مع «دبي للثقافة» خلال الفترة من 1 حتى 6 فبراير الجاري في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي ومكتبة محمد بن راشد، ويشارك في نسخة «مهرجان طيران الإمارات للآداب» الـ 15 أكثر من 250 شخصية من حول العالم.

ويعود «مهرجان مذاق دبي» ليطل على جمهوره بتجارب مليئة بفنون الطهي المتنوعة التي يقدمها أفضل الطهاة والمطاعم في دبي والمنطقة.

فنون بصرية

واحتفالاً بالذكرى الـ 50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان، تنظم «دبي للثقافة» بالتعاون مع قنصلية اليابان في دبي، معرض صور «دبي في عام 1962»، الذي يضم صوراً فريدة للإمارة التقطها المصور الياباني يوشيو كاواشيما من صحيفة «سانكي شيمبون» أثناء زيارته إلى دبي ومنطقة الشرق الأوسط في عام 1962، ويوثق المعرض الذي تستضيفه «مكتبة الصفا للفنون والتصميم» حتى 17 مارس المقبل، تراث دبي وتاريخها والحياة اليومية التي كانت سائدة فيها آنذاك. في حين، يشكل «AYA» المقام في «وافي سيتي» ويُعد أول جيل للرحلة الترفيهية يقدم تجارب فنية تفاعلية افتراضية، أحد أبرز مكونات «موسم دبي الفني». وخلال نسخة الموسم سيكون الجمهور على موعد مع الدورة الـ 11 من «مهرجان سكة للفنون والتصميم» الذي تنظمه «دبي للثقافة» في «حي الفهيدي التاريخي» خلال الفترة من 24 فبراير حتى 5 مارس 2023.

وعلى مدار شهري فبراير ومارس المقبلين، تستضيف منطقة القوز و«السركال أفنيو» سلسلة من الفعاليات الثقافية الإبداعية وتشمل العديد من المعارض الفنية والمحادثات والتجارب المتنوعة، من بينها مبادرة «تري سكول» (Tree School) التي تتيح للجمهور فرصة التعليم واكتشاف تجارب الآخرين، كما تضم أيضاً «جولات الفن» المصممة لتقديم طرق بديلة للتفاعل مع عوالم الفنون والانخراط فيه، والتأني في استيعاب أعمال الفنانين بوعي عميق.

وتمثل «ليالي الفن في مركز دبي المالي العالمي» أحد أهم الأحداث السنوية التي يستضيفها «جيت أفينيو»، وتجذب الأمسيات سنوياً أكثر من 4000 شخص بالإضافة إلى الفنانين وجامعي المقتنيات وعشاق الموضة. ويتضمن برنامج الموسم أيضاً النسخة الـ 16 من معرض «آرت دبي»، الذي تستضيفه مدينة جميرا خلال الفترة من 1 حتى 5 مارس 2023، ويقدم لزواره فرصة مشاهدة الفنون المعاصرة والحديثة من كل أنحاء العالم.

وخلال الموسم، سيتيح معرض «فنون العالم دبي»، الذي سيقام خلال الفترة من 9 حتى 12 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، لعشاق الفن وجامعي المقتنيات فرصة مشاهدة أكثر من 4000 عمل.