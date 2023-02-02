مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي يستضيف فرقة «مسرح الرقص يا سمر»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عرض الجناح الأخير، للفرقة الفلسطينية الأمريكية المعاصرة «مسرح الرقص يا سمر»، وذلك في 10 فبراير الجاري.

ويتناول عرض الجناح الأخير التجارب الإنسانية العالمية، ويصف قصة رجل في المستشفى، حيث يقبع المريض محاطاً بأدوات الطب الحديث العاجزة عن مساعدته، ويأخذه التأمل بحياته وعلاقاته وارتباطه بالمكان، ليتحول لديه روتين زيارة الطبيب ومكالمات أفراد العائلة إلى مشهدٍ غريب يجمع بين الفُكاهة والمأساة.

ويضم عرض الجناح الأخير طاقم عمل دولي من بينهم الممثل الفلسطيني الشهير خليفة ناطور، الذي سيؤدي السيناريو باللغة العربية مع ترجمة باللغة الإنجليزية. وشارك في تأليف العرض المسرحي فنانون مقيمون في مركز باريشينكوف للفنون (نيويورك) ومسرح شايو الوطني (باريس) ومسرح الحكواتي (القدس) ومسرح وسادة يعقوب (بيكيت، ماساتشوستس)، بمشاركة ممثلين عالميين، بمن فيهم الممثل الفلسطيني الشهير خليفة ناطور، الذي يؤدي دوراً باللغة العربية مع ترجمة باللغة الإنجليزية.

وقال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «نشعر بحماسٍ كبير لاستضافة عرض الجناح الأخير للمرة الأولى في العالم العربي ومشاركة المنهجية الفريدة للمسرح الراقص القوي. ويقدم مركز الفنون لجمهوره الوفي تشكيلةً واسعةً من عروض الرقص والمسرح الراقص وخاصةً لفنانين مقيمين في المنطقة. وشارك العديد من الراقصين من(مسرح الرقص يا سمر) في عرض بادكي، الذي قمنا بتقديمه في موسمنا الثاني، كما شارك أمير نزار زوابي، الكاتب المسرحي ومخرج العرض، في مهرجان قراءات الأعمال المسرحية بعنوان أصوات عربية.