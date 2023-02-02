لبنى نفّاع تغني «صديقة البدر» في «أمير الشعراء»

المصدر: أبوظبي ــــ البيان

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قدمت الفنانة السورية لبنى نفّاع أغنية من الشعر المغنّى العربي الفصيح في خامس حلقات برنامج أمير الشعراء في موسمه العاشر، بعنوان (صديقة البدر) وقد جاءت الأغنية ثمرة لتعاون بين لبنى والفنان الإماراتي طارق المنهالي والشاعر المغربي عمر الراجي الذي كان أحد نجوم النسخة الماضية للبرنامج.

لقيت الأغنية تفاعلاً من جمهور المسرح وعبر منصات التواصل الاجتماعي لما تشكله من مفاجأة بالنسبة لجمهور الشعر والطرب لأنها تجمع بين اللحن الشعبي التراثي الإماراتي الأصيل وبين قصيدة عربية فصحى، ما يشكل مدرسة قائمة بذاتها في الغناء العربي المعاصر هدفها إعادة القصيدة العربية إلى صدارة المشهد الغنائي العربي عبر استخدام واعتماد اللحن التراثي الإماراتي الشعبي كفضاء موسيقي يحتضن القصيدة العربية الغنائية الفصحى بقالب مميز.