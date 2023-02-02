بعثة الولايات المتحدة تهدي مكتبة محمد بن راشد نسخة نادرة من القرآن الكريم

المصدر: دبي ـــ البيان

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أهدت اليوم بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة نسخة نادرة مترجمة للقرآن الكريم، والصادرة عام 1764 ليتم عرضها بشكل دائم في مكتبة محمد بن راشد. وجاء الإهداء، خلال حفل رسمي ضمن أول أيام فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحد أبرز عشر مهرجانات أدبية حول العالم، وإثر شراكة البعثة مع كل من مكتبة محمد بن راشد ومؤسسة الإمارات للآداب.

عرضت النسخة لأول مرة خارج الولايات المتحدة في الجناح الأمريكي في «إكسبو 2020 دبي»؛ وتشتمل على مجلدين وتعتبر طبعة ثانية من الترجمة الصادرة في عام 1734 للمستشرق الإنجليزي جورج سيل. أظهر توماس جيفرسون، وهو ثالث رئيس أمريكي (1801ــ 1809)، اهتماماً خاصاً بالوجهات النظر الدينية المختلفة واقتنى هذه النسخة عام 1765 أثناء دراسته للقانون عندما كان يبلغ من العمر 22 عاماً.

وتعرض نسخة «توماس جيفرسون» المترجمة للقرآن الكريم بشكل دائم في مكتبة محمد بن راشد ضمن معرض «ذخائر المكتبة»، والذي يضم مجموعات تاريخية وكنوزاً نادرة من حضارات العالم.

وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «يسعدني الترحيب بكم بين أروقة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعرض الذخائر الدائم بمحتوياته النادرة التي تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي».

وتابع: «يحتضن معرض الذخائر في مكتبتنا العديد من المخطوطات الدينية النادرة والرسائل الطبية الشافية والأطالس التاريخية والدواوين الشعرية والمقتنيات الثمينة، إلى جانب مجموعة رائعة من الكتب والمخطوطات النادرة، ومن بينها نسخ نادرة من القرآن الكريم، وإصدارات مبكرة من مطبوعات الكلاسيكيات الأدبية، وترجمات لاتينية لأعمال علمية من العصر الذهبي الإسلامي، ودوريات عربية نادرة من العالم العربي وخارجه».

وأضاف: «إن نسخة القرآن الكريم المترجمة والنادرة، التي أهديت لمكتبة محمد بن راشد، ستشكل إضافة قوية ومهمة بانضمامها إلى مجموعة من أروع الأعمال والمؤلفات الإنسانية التي تروي قصة عقود من المعرفة والحضارة في معرض الذخائر».

وتوجه معاليه، بالشكر والتقدير لبعثة الولايات المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة، على هذا الإهداء القيّم من طبعة توماس جيفرسون النادرة من القرآن الإنجليزي، الذي يعبّر عن عمق ومتانة العلاقات والشراكات الاستراتيجية والثقافية بين البلدين.

بدورها، قالت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب: «نحتفي هنا، اليوم، بثمار التسامح والسلام والوئام، القيم التي تشكل بنية دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخة إذ نشهد التاريخ وهو في طور تكوينه ونحن نرحب بانتقال نسخة نادرة من القرآن الكريم لأول مرة منذ القرن الثامن عشر لتستقر هنا في مكتبة محمد بن راشد، الصرح الأدبي الأكبر في المنطقة».

وتابعت: «يسرنا ويشرفنا التعاون مع بعثة الولايات المتحدة ومكتبة محمد بن راشد لعكس رؤية الدولة وإيمانها بضرورة حفظ الإرث الإسلامي والعربي وتعزيز مكانته في المجتمع والعالم».

من جهته، قال شون ميرفي القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة: «تفخر بعثة الولايات المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة بتقديم نسخة نادرة باللغة الإنجليزية من القرآن الكريم وخريطة لشبه الجزيرة العربية نُشرت عام 1764 لمكتبة محمد بن راشد والتي تم عرضها في جناح الولايات المتحدة الأمريكية خلال معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يعد رمزا قويا لاحترام التنوع الديني وقيمنا المشتركة للتسامح الديني والتعايش»

والجدير بالذكر أن حفل الإهداء كان ضمن أولى أيام مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحد أبرز عشر مهرجانات أدبية حول العالم. تُقام فعاليات المهرجان في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي ومكتبة محمد بن راشد في الفترة بين 1 و6 فبراير 2023.