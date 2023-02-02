«موسم دبي الفني».. جولات مُلهمة في عوالم الفنون والإبداع

المصدر: وام

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أعلنت "دبي للثقافة" عن انطلاق "موسم دبي الفني 2023" حاملاً معه أجندة غنية بالأنشطة الفنية والموسيقية التي تبرز مكانة دبي العالمية وتجاربها الثقافية الاستثنائية.

ويقام الموسم على امتداد شهري فبراير ومارس 2023 تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عضو مجلس دبي.

وتضم نسخة الموسم الجديدة التي ترفع شعار "تجول في عالم الفن والإبداع" باقة مبادرات متنوعة ستحول دبي إلى واحة من الفنون الشاملة وينطلق "موسم دبي الفني" بالتزامن مع "مهرجان طيران الإمارات للآداب" ويتواصل مع "مهرجان سكة للفنون والتصميم" ومعرض "آرت دبي" بالإضافة إلى عروض "دبي أوبرا" وأمسيات "ليالي الفن" والعديد من الأنشطة الترفيهية.

وفي هذا الإطار لفت الدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في "دبي للثقافة" إلى أن "موسم دبي الفني" أصبح منصة تجمع تحت مظلتها مختلف الفعاليات الإبداعية التي تشهدها دبي.

وقال: "تواصل "دبي للثقافة" تقديم "موسم دبي الفني" الذي يُعبر في جوهره عن روح إمارة دبي وقدرتها على استقطاب الفنانين والمبدعين من شتى أنحاء العالم بفضل ما تمتلكه من إمكانيات جعلت منها أرضاً خصبة للمواهب وحاضنة للمشاريع الفنية والثقافية وورش العمل والجلسات النقاشية والمعارض المبتكرة وفنون الأداء والموسيقى وغيرها".. مشيراً إلى أن الموسم يفتح الآفاق أمام الأدباء والفنانين والمثقفين للتعبير عن إبداعاتهم في مختلف المجالات وهو ما يتناغم مع التزامات "دبي للثقافة" بإيجاد بيئة فنية مستدامة وداعمة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وأكد ابن خرباش أن نسخة الموسم الحالية تطل ببرامج مختلفة تساهم بتعزيز مكانة دبي كوجهة جاذبة لأهل الفكر والثقافة والفنون قائلاً: "يعكس "موسم دبي الفني" طموحات الإمارة بأن تكون عاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2026 وتعزيز ريادتها في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية وهو ما يتماشى مع "أجندة دبي الاقتصادية" (D33) الرامية لأن تكون الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم".

ويستهل "موسم دبي الفني" فعالياته مع "مهرجان طيران الإمارات للآداب" الذي يقام بالشراكة مع "دبي للثقافة" خلال الفترة من 1 حتى 6 فبراير الجاري في "فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي" و"مكتبة محمد بن راشد" ويشارك في نسخة "مهرجان طيران الإمارات للآداب" الـ 15 أكثر من 250 شخصية من حول العالم كما يستضيف جلسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي للحديث عن تجربة الإمارات في استشراف المستقبل وصناعته وسيشهد تنظيم مجموعة جلسات تندرج تحت إطار محور "بالإماراتي" الذي ترعاه "دبي للثقافة" بمشاركة كوكبة من أبرز الكتاب والمبدعين الإماراتيين.

ويعود "مهرجان مذاق دبي" ليطل على جمهوره بتجارب مليئة بفنون الطهي المتنوعة التي يقدمها أفضل الطهاة والمطاعم في دبي والمنطقة وسيقدم المهرجان الذي يقام خلال الفترة من 3 حتى 5 فبراير الجاري في مدرج مدينة دبي للإعلام تشكيلة من الدروس التفاعلية والعروض الترفيهية الحية تحت إشراف مجموعة من الطهاة المعروفين.

واحتفالاً بالذكرى الـ 50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان تنظم "دبي للثقافة" بالتعاون مع قنصلية اليابان في دبي معرض صور "دبي في عام 1962" الذي يضم صوراً فريدة للإمارة التقطها المصور الياباني يوشيو كاواشيما من صحيفة "سانكي شيمبون" أثناء زيارته إلى دبي ومنطقة الشرق الأوسط في عام 1962 ويوثق المعرض الذي تستضيفه "مكتبة الصفا للفنون والتصميم" حتى 17 مارس المقبل تراث دبي وتاريخها والحياة اليومية التي كانت سائدة فيها آنذاك.

في حين يشكل "AYA" المقام في "وافي سيتي" ويُعد أول جيل للرحلة الترفيهية يقدم تجارب فنية تفاعلية إفتراضية أحد أبرز مكونات "موسم دبي الفني" حيث يـأخذ "AYA" زواره في رحلة إبداعية تزودهم بخبرات تفاعلية جديدة عبر ما يقدمه من تجارب نوعية توفرها 12 منطقة مختلفة تمتاز كل منها بطابعها وفنونها الخاصة التي تعتمد على أحدث التقنيات.

وخلال نسخة الموسم سيكون الجمهور على موعد مع الدورة الـ 11 من "مهرجان سكة للفنون والتصميم" الذي تنظمه "دبي للثقافة" في "حي الفهيدي التاريخي" خلال الفترة من 24 فبراير حتى 5 مارس 2023 ويمثل المعرض احتفالاً بالفنون البصرية عبر تقديمه باقة من الإبداعات الفنية بمشاركة كوكبة من المواهب المحلية والإقليمية.

وعلى مدار شهري فبراير ومارس المقبلين تستضيف "منطقة القوز" و"السركال أفنيو" سلسلة من الفعاليات الثقافية الإبداعية وتشمل العديد من المعارض الفنية والمحادثات والتجارب المتنوعة من بينها مبادرة "تري سكول" التي تتيح للجمهور فرصة التعليم واكتشاف تجارب الآخرين كما تضم أيضاً "جولات الفن" المصممة لتقديم طرق بديلة للتفاعل مع عوالم الفنون والانخراط فيه واستيعاب أعمال الفنانين بوعي عميق.

وتمثل "ليالي الفن في مركز دبي المالي العالمي" إحدى أهم الأحداث السنوية التي يستضيفها "جيت أفينيو" وتجذب الأمسيات سنوياً أكثر من 4000 شخص بالإضافة إلى الفنانين وجامعي المقتنيات وعشاق الموضة وتهدف الفعالية إلى دعم مشهد دبي الفني وتسليط الضوء على الأعمال التي تحمل بصمات أصحاب المواهب الإبداعية.

ويتضمن برنامج الموسم أيضاً النسخة الـ 16 من معرض "آرت دبي" الذي تستضيفه مدينة جميرا خلال الفترة من 1 حتى 5 مارس 2023 ويقدم لزواره فرصة مشاهدة الفنون المعاصرة والحديثة من كافة أنحاء العالم ومتابعة العديد من ورش العمل والجلسات النقاشية تقدمها نخبة من الخبراء والفنانين يناقشون فيها مواضيع متعلقة بمجالات الفن كما سيشهد المعرض عقد جلسة "متحف الاتحاد" التي تنظمها "دبي للثقافة" وتجمع فيها عدداً من الفنانين والمبدعين بهدف تقديم أفكار جديدة مستلهمة من الحرف اليدوية بحيث تعكس نظرتهم لمستقبل هذه الحرف.

وخلال الموسم سيتيح معرض "فنون العالم دبي" الذي سيقام خلال الفترة من 9 حتى 12 مارس المقبل في "مركز دبي التجاري العالمي" لعشاق الفن وجامعي المقتنيات فرصة مشاهدة أكثر من 4000 عمل يقدمها 300 معرض وفنان دولي تحت سقف واحد، تمثل أنواعاً مختلفة من الفنون التشكيلية ولوحات الخط العربي و"الغرافيتي" وغيرها ويُعد "فنون العالم دبي" أكبر معرض فني للبيع بالتجزئة في المنطقة وبأسعار معقولة.

في المقابل يحتفي سوق M2L المقام في "جيت أفينيو – مركز دبي المالي العالمي" بالترفية والفن والطعام ويتيح السوق المستمر حتى 19 مارس 2023 لزواره فرصة معايشة تجارب مختلفة وتذوق نكهات جديدة من شتى أنحاء العالم.

وتستعد "دبي أوبرا" على مدار العام الجاري لتقديم سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية التي تبرز إبداعات المواهب الإقليمية والعالمية في مجالات الفنون الأدائية والموسيقى فيما تزخر قائمة مركز الفنون الرقمية "انفينتي دي لوميير" في "دبي مول" بالمعارض الفنية الرقمية التي يقدمها على مدار العام بأسلوب تكنولوجي مبتكر.