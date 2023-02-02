أعمال فريدة لـ3 مبدعات عالميات في مركز جميل للفنون

المصدر: دبي – وفاء السويدي

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تشهد دبي حراكاً فنياً كبيراً يسهم في نمو وازدهار القطاع الإبداعي، وزيادة جاذبية الإمارة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال، بما يسهم في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2025، ويعزز مركز جميل للفنون عبر معارضه المتنوعة والمتميزة المجال الإبداعي في الإمارة، ومنها معرضه المقام حالياً «غرف الفنانين» والذي سيستمر حتى 14 مايو المقبل في المركز، ويقدم أعمالاً فنية فريدة لثلاث مبدعات عالميات، تروي روائع وجماليات العمارة والتصميم.

ازدهار

وقالت نادين الخوري مساعدة التقييم الفني في مركز جميل للفنون لـ«البيان»: إن المشهد الفني في دبي يعيش عصراَ ذهبياً، حيث ينبض بالحياة وفي حالة ازدهار مستمرة، ولا سيما مع ظهور المزيد من المؤسسات وتقديم الدعم للفنانين والمجتمع الفني ووجود بنية تحتية وبيئة مناسبة للمبدعين من مختلف الجنسيات. وتابعت: يتطلع كثير من المبدعين الطموحين وممارسي الفنون إلى ما يقدمه مركز جميل للفنون هذا العام، مثل الدعوات المفتوحة، وفرص البحث والتعلم، والمعارض، والبرامج العامة ويسعى المركز عبر معارضه إلى دعم الفنانين من مختلف ثقافات العالم حتى الوصول إلى قمم النجاح والتميز.

أعمال متنوعة

وعن معرض «غرف الفنانين» قالت الخوري: إن المعرض يقدم أعمالاً متنوعة الأفكار والرؤى للفنانات العالميات عائشة سلطانة من بنغلاديش وريشام سيد من باكستان ودانييل جيندري ولا توجد ثيمة محددة تندرج تحتها الغرف الثلاث، ولكن الفنانات يعملن في إطار لغة الرسم والتلوين. وبشكل عام، هناك إطار ينطوي على تنويعات تبدأ من الرسم وصولاً إلى التجريد في غرفة دانييل جيندري، وتمثل قاسماً مشتركاً مع الغرفتين الأخريين.

وأشارت إلى أن غرفة عائشة سلطانة تجمع بين الأعمال الحديثة التي لا تزال على الورق واللوحات التي تم تكليفها بها أخيراً، حيث نراقب تفاعل الفنانة طويل الأمد مع المادة والتجريب في الفضاء التصويري.

معرض

وفي التكوين الفني الكبير «البحار السبعة» تربط ريشام سيد بين تعقيدات الجغرافيا السياسية المعاصرة وتجارة القطن في القرن التاسع عشر. وفي عملها «أطياف»، تجمع دانييل جيندري مجموعة من الأعمال السابقة التي تتناول موضوع الضوء والزمن والمشاهد الطبيعية والإدراك مع لوحات ورسوم تم تكليفها بها حديثاً.

وتتخطى أعمال الوسائط المتعددة لمعرض «غرف الفنانين» الحدود الجغرافية مستكشفة المادة والتاريخ والعمارة في أغطية كبيرة الحجم ولوحات مناظر طبيعية يغمرها الضوء والرسوم المبسطة، ويقدم مركز جميل للفنون، المعروف بمركز الفنون المعاصرة في دبي، معارض فردية وجماعية منسقة.