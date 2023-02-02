«مواهب لا تنضب» تعزز قدرات كبار المواطنين

المصدر: عجمان ـــ البيان

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نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومركز سعادة كبار المواطنين التابع للوزارة ومنتجع زويا الصحي ورشة فنية مخصصة لكبار المواطنين بعنوان «مواهب لا تنضب» بهدف صقل مواهبهم وتعزيز قدراتهم على التواصل المجتمعي.

حضر الورشة التي أقيمت في منتجع زويا الصحي في الزوراء الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وحصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، ومحمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وراشد محمد عبيد الغملاسي، مدير مركز سعادة كبار المواطنين التابع لوزارة تنمية المجتمع، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

وقدم الورشة 3 فنانين هم سارة أحشوش وعالية العطار وفارس الحمادي، وشارك فيها أكثر من 30 شخصاً من كبار المواطنين، حيث تناولت مجموعة من المحاور أبرزها الاهتمام بالمخزون الإبداعي لدى فئة كبار المواطنين وإظهارها، والاهتمام بفن الرسم وتوفير كل المستلزمات له، وابتكار أفكار وأساليب تصب في صالح رفاهية كبار المواطنين.

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الاهتمام بكبار المواطنين هو أساس وأولوية في دولتنا، لذلك تسعى كل الدوائر والمؤسسات في عجمان لدعمهم وتمكينهم لممارسة حياتهم الطبيعية، ووضع الاستراتيجيات والبرامج والأنشطة والفعاليات التي تمكنهم من أن يكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية وتوفير كل مقومات السعادة والرفاهية لهم، فهم عنوان الخير والبركة في المجتمع.

وأشار الشيخ عبد العزيز إلى أن كبار المواطنين يحظون باهتمام كبير ومعاملة استثنائية لما لهم من مكانة خاصة ومهمة في المجتمع الإماراتي.