مهرجان الشيخ زايد يطرب زواره بالموسيقى التراثية العسكرية

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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يشهد مهرجان الشيخ زايد بشكل يومي عروض الموسيقى التراثية العسكرية التي تقدمها فرقة موسيقى شرطة أبوظبي ضمن فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى 18 مارس 2023 في منطقة الوثبة في أبوظبي.

وتلقى تلك العروض التراثية العسكرية - التي تنقسم إلى 3 أنواع وهي عروض عسكرية وتراثية ووترية - تفاعلاً وحضوراً كبيرين من زوار المهرجان، الذين يستمتعون يومياً بعروضها وتنوع فنونها إذ تدهش الزوار وتجعلهم يستشعرون جمال الموروث الفني لدى الشعب الإماراتي.

واهتمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي بتقديم عروض تراثية وموسيقية تحث على الولاء والانتماء إلى الوطن، وذلك باستخدام الآلات الموسيقية القديمة ومنها «القرب» و«الطبل العربي» و«الكأس النحاسية» و«المزمار» إلى جانب أداء بعض الأشعار القديمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وكذلك تأدية بعض الأغنيات الشهيرة لفناني الإمارات.

وقال المقدم راشد خصيف عبيد الوحشي، رئيس قسم موسيقى شرطة أبوظبي، إننا نشارك كل عام في هذا الحدث الثقافي التراثي الأبرز في أبوظبي والمنطقة، والذي يحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، وهو اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» إذ إن الفرق العسكرية والحربية تتخذ من المهرجان منصة لتقدم بعض الموروثات القديمة وفنوناً حماسية وتراثية أصيلة. وأكد الوحشي نستمتع بهذه الأجواء الخلابة في هذا المهرجان المتميز، بتقديم عروض احترافية تعطي الحضور والزوار والضيوف الذين يستمتعون بها بشكل يومي رونقاً خاصاً.