وزارة تنمية المجتمع و«سياحة عجمان» تنظمان «مواهب لا تنضب»

المصدر: عجمان ـــ البيان

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نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومركز سعادة كبار المواطنين التابع للوزارة ومنتجع زويا الصحي ورشة فنية مخصصة لكبار المواطنين بعنوان «مواهب لا تنضب» بهدف صقل مواهبهم وتعزيز قدراتهم على التواصل المجتمعي.

وحضر الورشة التي أقيمت في منتجع زويا الصحي في الزوراء الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وحصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، ومحمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وراشد محمد عبيد الغملاسي، مدير مركز سعادة كبار المواطنين التابع لوزارة تنمية المجتمع، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

3 فنانين

وشارك في الورشة التي قدمها 3 فنانين هم سارة أحشوش وعالية العطار وفارس الحمادي أكثر من 30 شخصاً من كبار المواطنين، حيث تناولت مجموعة من المحاور أبرزها الاهتمام بالمخزون الإبداعي لدى فئة كبار المواطنين وإظهارها، والاهتمام بفن الرسم وتوفير كل المستلزمات له، وابتكار أفكار وأساليب تصب في صالح رفاهية كبار المواطنين، وتبني المبادرات والفعاليات التي تكفل لهم مردوداً إيجابياً على المدى البعيد.

وحرصت الدائرة من خلال هذه الورشة على تسليط الضوء إعلامياً ومجتمعياً على فئة كبار المواطنين وحثهم على عيش حياة نشطة من خلال الاهتمام والتعريف بهم، وتوفير خدمات مبتكرة تلبي تطلعاتهم، والمساهمة في تأمين احتياجاتهم لتحسين نمط حياتهم.

وتأتي هذه الورشة ضمن أهداف مكتب الثقافة والفنون التابع لدائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع التي ترعى شؤون كبار المواطنين، وذلك من خلال خطط عملية تهدف إلى التركيز عليهم ضمن النسيج المجتمعي وتوفير مشاركة فاعلة لهم فيه عبر تحفيزهم معنوياً واستثمار طاقاتهم وضمان إسهامهم في كل البرامج المدنية.

وعن الورشة أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الاهتمام بكبار المواطنين هو أساس وأولوية في دولتنا، لذلك تسعى كل الدوائر والمؤسسات في عجمان لدعمهم وتمكينهم لممارسة حياتهم الطبيعية، ووضع الاستراتيجيات والبرامج والأنشطة والفعاليات التي تمكنهم من أن يكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية وتوفير كل مقومات السعادة والرفاهية لهم، فهم عنوان الخير والبركة في المجتمع.

اهتمام كبير

وأشار الشيخ عبد العزيز إلى أن كبار المواطنين يحظون باهتمام كبير ومعاملة استثنائية لما لهم من مكانة خاصة ومهمة في المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن ما حققته الدائرة من إنجازات ونجاحات لا يكتمل إلا برضا وسعادة جميع شرائح المتعاملين لاسيما كبار المواطنين.

مشيراً إلى أن هذه الورشة وغيرها من الورش والفعاليات التي تأتي منسجمة مع توجيهات القيادة الرشيدة والسياسة الوطنية الداعية إلى تقديم الرعاية الكاملة لكبار المواطنين وتوفير كل الخدمات لهم وإشراكهم في كل الأنشطة المجتمعية وعلى رأسها الأنشطة الفنية والثقافية بما يضمن مستوى جودة حياة أفضل لهم تكريماً لهذه الفئة الغالية.

بدورها قالت حصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع: «مكانة كبار المواطنين في دولة الإمارات تبقى دائماً في موقع الأولوية وفي مقدمة الاهتمام، انطلاقاً من قيم المجتمع الإماراتي التي تحض على تعزيز دور كبار المواطنين ومنحهم مساحات من الاحترام والتقدير والمحبة رداً لجميلهم وامتناناً لعطائهم وحفظاً لدورهم في تعزيز استقرار وتماسك وسعادة الأسرة والمجتمع.

وذلك تجسيداً لرؤية القيادة وتوجيهاتها المستمرة لتحقيق أفضل جودة حياة كريمة لهم من خلال مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات المجتمعية المختلفة والتي تتماشى مع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لكبار المواطنين وبالأخص المحور المعني بتعزيز جودة الحياة والحياة النشطة والمشاركة المجتمعية.

كما نتقدم بالشكر لدائرة التنمية السياحية في عجمان لتنظيم هذه الورشة، ونشيد بدعمها المستمر في إشراك كبار المواطنين في مختلف المبادرات، وحرصها على تواجدهم في مختلف الفعاليات والأنشطة، ونشكر كل الجهات التي تساهم في تقديم الخدمات والتسهيلات لكبار المواطنين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام».

من جهته قال محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان إن ورشة «مواهب لا تنضب» الفنية لقيت ترحيباً واستحساناً من الجميع، حيث هدفت بالدرجة الأولى إلى تقدير واحترام كبار المواطنين رداً لجميلهم وامتناناً لعطائهم وحفاظاً على دورهم في تعزيز استقرار وتماسك وسعادة الأسرة والمجتمع، وذلك تجسيداً لرؤية القيادة وتوجيهاتها المستمرة لتحقيق أفضل اهتمام بهذه الفئة العزيزة على الجميع، إضافة إلى إبراز الجانب الفني والثقافي والإبداعي لديهم، ودعم الجوانب الحياتية ضمن محور التواصل المجتمعي والحياة النشطة الذي تضمنته السياسة الوطنية لكبار المواطنين.