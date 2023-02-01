حديقة أم الإمارات تستضيف مهرجان «ذا ريج»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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تستضيف حديقة أم الإمارات، الوجهة الخضراء المفضلة في أبوظبي، فعاليات مهرجان «ذا ريج» الشهير، خلال الفترة من 2 حتى 5 فبراير الجاري. وتتضمن فعاليات المهرجان أحدث الاتجاهات في الحياة العصرية والموسيقى والترفيه والأزياء بالإضافة إلى الأطباق الشهية من جميع أنحاء المنطقة.

يقدم المهرجان لزواره برنامجاً حافلاً بالفعاليات الترفيهية والأنشطة المتنوعة طوال أربعة أيام، يمكن للزوار خلالها الاستمتاع بتجارب مميزة، بمشاركة 50 متجراً للتجزئة، و30 محلاً للمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية رائعة تشمل عروض الأزياء، وألعاباً ترفيهية، وحفلات موسيقية حية.