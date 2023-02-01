«مكتبات الشارقة» ترسّخ حضور الكتاب بين الأجيال بـ33 فعالية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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نظّمت «مكتبات الشارقة» على مدى شهر يناير 33 فعالية متنوعة من ندوات حوارية وورش عمل تفاعلية، استضافت نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين بمختلف القطاعات التنموية والمعرفية، وتوزعت على فروعها الستة، في الشارقة وخورفكان وكلباء والذيد ودبا الحصن ووادي الحلو، بهدف تعزيز حضور المكتبة والكتاب بين أفراد المجتمع.

واستقبلت مكتبات الشارقة العام الجديد برؤية تستلهم مبادراتها وخططها من توجهات الإمارة التي تسعى إلى بناء جيل واعٍ ومثقف، منتمٍ إلى حضارته وثقافته العربية وجذوره الإماراتية، ومؤهل بالمهارات الحياتية والقدرات الذهنية، ومتحلٍّ بالسلوك القويم والفكر السليم؛ للإسهام الفاعل والمؤثر في تعزيز ريادة الشارقة، وترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة: «حرصنا من خلال فعاليات شهر يناير على تلبية حاجات مختلف الفئات المجتمعية، خاصةً الأطفال واليافعين، حيث نمد من خلال تلك الأنشطة التفاعلية جسور التواصل مع المجتمع، لتكون المكتبة حاضرة في حياتهم، ووجهة مفضلة لهم، ينتقلون فيها من أساسيات تطوير الذات وتعزيز المهارات العقلية، إلى التعرف على الفنون وركائز الحياة الصحية، حيث نجمع في الفعاليات بين المعرفة والتوعية، انطلاقاً من رسالتنا في الإسهام بتطوير الإنسان وخدمة المجتمع».

نقاط قوة

وحرصاً على تحقيق رسالتها بوتيرة متسارعة وراسخة، افتتحت مكتبات الشارقة العام الجديد بتنظيم 33 فعالية خلال شهر يناير، توزعت على فروعها الستة، في الشارقة وخورفكان وكلباء والذيد ودبا الحصن ووادي الحلو، حيث استضافت مكتبة الشارقة العامة 6 فعاليات تفاعلية ما بين واقعية وافتراضية، استهدفت مختلف الفئات العمرية، منها جلسة بعنوان «اكتشف ذاتك» التي تحفز الموظفين على تحسين الأداء في العمل من خلال اكتشاف نقاط القوة التي يتمتع بها الإنسان وتطويرها.

وشاركت مكتبة الشارقة العامة في تنظيم فعالية بعنوان «ما هي الطرق التي تساعدك على تحرير الماضي»، حيث تعرف الحضور فيها على أساليب تطوير الذات في العام الجديد، عن طريق تحليل الإنجازات والإخفاقات التي شهدها العام السابق، لاستقبال العام الجديد بهمة عالية ونظرة تستشرف النجاح منذ البدايات.

وشهدت مكتبة خورفكان العامة خلال شهر يناير تنظيم 6 فعاليات، منها ندوة حول رعاية الأيتام والتعاليم الدينية التي تؤكد رعايتهم، بعنوان «تعرفوا على حقوقهم». أما فعالية «لك الملعب»، فتناولت دور ممارسة الرياضة في بناء المهارات العقلية وتعزيز القدرات الذهنية، وأهميتها في بناء شخصية متوازنة وإيجابية.

بينما نظمت المكتبة ندوة بعنوان «كيف تخلق مصدراً ثانياً للدخل بدون رأس مال»، التي زودت الحضور بنصائح ذهبية حول تأسيس مشروع صغير مضمون الربح وتسويقه بالطرق الفاعلة.

ندوات حوارية

ونظمت مكتبة كلباء العامة خلال شهر يناير 5 فعاليات، ضمت ندوات حوارية، وورش عمل تفاعلية، منها ندوة حوارية بعنوان «رحلة الأمومة الآمنة»، تناولت توعية الأمهات بالأساليب الصحية التي ينبغي ممارستها أثناء الحمل، والتعريف بأهم التحديات التي تواجه المرأة في تلك الفترة وطرق تجاوزها.

أما ندوة «قيادة المستقبل الاستباقية التكاملية»، فقدمت النصائح التي ينبغي أن يتحلى بها الموظف لزيادة خبراته المهنية، التي تدعم مسيرة النمو للمؤسسات، من خلال إبراز أساسيات التميز المؤسسي، وطرق وضع السيناريوهات وتقييم تنفيذها.

واستضافت مكتبة دبا الحصن العامة 5 فعاليات متنوعة، منها ندوة «كيف نكون قدوة»، حول أهمية احترام عقول الأطفال والاستماع لهم، وبناء الثقة بينهم وبين الكبار في سبيل الوصول إلى تربية قائمة على الاحترام، وجلسة حوارية بعنوان «اللمسة الشافية»، عن العلاجات التكميلية التي تسهم في تعزيز الصحة وعلاج بعض الأمراض، وأهمية العلاج الطبيعي كعلاج بديل عن العلاج الكيميائي.

وأثرت فعاليات مكتبة الذيد العامة شهر يناير بـ4 فعاليات، حيث أضاءت ندوة «القائد الذي لم يكن له منصب» على أسرار التعامل مع الآخرين والتأثير فيهم، وكيف يمكن للشخص أن يكون فاعلاً في من حوله ومؤثراً وإن لم يكن له منصب أو سلطة عليهم.

وأجابت الورشة التفاعلية «هل تريد إعادة برمجة دماغك» عن تساؤلات تراود الكثير حول أحلام اليقظة، وتفسيرها، والألعاب المساعدة على تحسين القدرات الذهنية، وتطوير مهارات الحفظ والتعلم.

تنوع

وحظيت فعاليات مكتبة وادي الحلو العامة بتنوع في موضوعاتها، حيث نظمت 4 ندوات وورش عمل، منها ندوة «خطتي الشخصية»، التي أظهرت أهمية التخطيط في الوصول إلى الأهداف. وورشة «حساب الكربوهيدرات الغذائية»، التي عرفت الحضور على الكربوهيدرات ووظيفتها في جسم الإنسان، وأنواع الأطعمة الصحية التي تلبي حاجة الجسم.

أما ورشة «بصمات الأصابع والعينات» فرافقت الشباب مع كواليس المخابر الجنائية في شرطة الشارقة؛ من أجل الكشف عن الغموض الذي يكتنف الجرائم، حيث تم شرح طرق الكشف عن الجريمة، والوسائل المتطورة المستخدمة في ذلك.