1962 دبي بعدسة يابانية

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالتعاون مع القنصلية العامة لليابان في دبي، معرض صور «دبي في عام 1962»، ويأتي المعرض الذي سيقام في «مكتبة الصفا للفنون والتصميم» في الفترة من 30 يناير حتى 17 مارس المقبل، احتفاءً بالذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الإماراتية اليابانية.

وافُتتح المعرض بحضور هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي يرافقها الدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» ونوبورو سيكيجوتشي القنصل العام لليابان في دبي والمناطق الشمالية.

وتضمن المعرض المقام بدعم من صحيفة «سانكي شيمبون» وكيمى ماكيشيما أكاي، 25 صورة توثق أسلوب الحياة في دبي في عقد الستينيات، التقطها المصور الصحفي الياباني يوشيو كاوشيما من صحيفة «سانكي شيمبون» في أثناء زيارته دبي ومنطقة الشرق الأوسط رفقة زميله الصحفي هيروشي كاتو، حيث تمكنت دبي آنذاك بحيويتها وتفاصيلها الخاصة من لفت انتباه كاوشيما.

قوة الإمارات الناعمة

وأكدت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي حرص «دبي للثقافة» على تعزيز علاقات الصداقة الثقافية الإماراتية بالدول الأخرى، وهو ما يصب في إطار التزامات الهيئة تفعيل التبادل الثقافي والإبداعي مع المجتمعات. وقالت: «نعتز بعلاقة الصداقة مع الثقافات الأخرى، فهي تعكس قوة الإمارات الناعمة وسمعتها الطيبة على الساحة الدولية، واستضافة معرض دبي في عام 1962 تعبر عن عمق العلاقات الإماراتية اليابانية، كونه يأتي في إطار الاحتفاء بالذكرى الـ50 لتأسيسها». ونوهت بأن المعرض يقدم نظرة خاصة عن تاريخ دبي وتراثها وعادات وتقاليد مجتمعها.

وأضافت: «يتضمن المعرض مجموعة صور استثنائية توثق مختلف المشاهد في الإمارة التي نجحت في إبهار العالم بحيويتها ورؤاها وتفاعلها مع الثقافات الإنسانية، ما يعكس وجه دبي المشرق وما تتمتع به من مكانة بارزة عالمياً».

ولفتت هالة بدري إلى أن المعرض يمثل خلاصة إبداعات المصور الياباني يوشيو كاوشيما، وما تمتاز به صوره من واقعية. وتابعت: «تمثل هذه المعارض منصات مهمة نطل بها على إنجازات أصحاب المواهب التي تعمل على استكشاف جوانب الإبداع الإنساني، وتسهم في إثراء فكر وثقافة المجتمع، وهو ما جسده المصور الياباني يوشيو كاوشيما في مجموعة صوره التي توثق جوانب مهمة من تاريخ دبي»، مشيرة إلى أن استضافة «دبي للثقافة» للمعرض، تؤكد أهمية ومكانة الإمارة في الخريطة الثقافية العالمية، بوصفها وجهة جاذبة للمواهب الإبداعية في مختلف التخصصات.

تراث

وتستعرض مجموعة الصور التي جاءت باللونين الأبيض والأسود تراث دبي وأسلوب الحياة اليومية فيها قبيل ظهور النفط، وتظهر العلاقة المتينة التي جمعت بين المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، «طيب الله ثراه» وأهالي دبي ولقاءاته اليومية معهم في مجلسه الخاص، بالإضافة إلى إبرازها حركة السكان حول «حصن الفهيدي» الذي يضم اليوم «متحف دبي»، وعلى ضفاف الخور أيضاً، وحيوية التجارة في الأسواق الشعبية، كما توثق الصور الطرز المعمارية والبراجيل التي امتازت بها البيوت القديمة وغيرها.

ويُعد المعرض شاهداً على ازدهار ومتانة العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين دبي واليابان، ودليلاً على القفزات النوعية التي حققتها الإمارة على مدار العقود الماضية.