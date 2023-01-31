مهرجان الشارقة للشعر النبطي ينطلق الإثنين المقبل

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق يوم الإثنين المقبل (6 فبراير)، فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، وتستمر على مدى 8 أيام بمشاركة واسعة من شعراء وشاعرات ونقاد وإعلاميين يمثلون الدول العربية.

وقال عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «ها نحن على موعد متجدد مع مهرجان الشارقة للشعر النبطي، وهو حدث شعري عربي يحتفي بالكلمة الأصيلة، وإن انتظام المهرجان في موعده إنما يؤكد اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة للشعر النبطي، إيماناً من سموّه بأهميته وضرورته في الحفاظ على الهوية والذاكرة الشعبية».

وأضاف: «يقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات المتنوعة، حيث سيشهد قراءات شعرية يشارك فيها شعراء وشاعرات من مختلف بلدان الوطن العربي، كما سيشهد تقديم دواوين شعرية من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة ضمن سلسلة توقيعات تعقب القراءات الشعرية، وندوة عن الشعراء المكرمين، في حين سيحيي المهرجان في قصر الثقافة في الشارقة، والذيد وكلباء وخورفكان سلسلة أمسيات شعرية، على أن تواكب خلال المهرجان نشرة يومية بعنوان (الحصباة)، كإصدارة توثيقية ترصد الفعاليات من أخبار يومية وحوارات واستطلاعات، ويتابعها الشعراء والحضور».

أمسية

يشهد قصر الثقافة في الشارقة حفل افتتاح المهرجان، حيث يبدأ بعرض تسجيلي عن الشعراء المكرمين، وهم: سيف حمد سليمان الشامسي، ومحمد بن مسعود الاحبابي، وحمد علي المزيني، وعلياء جوهر الخاطري.

كما سيشتمل المهرجان على أمسية شعرية يحييها: ناصر القحطاني من السعودية، وحمد البلوشي من الإمارات.

في ثاني أيام المهرجان تقام ندوة صباحية حول الشعراء المكرمين في قصر الثقافة، ويتحدث فيها: علي العبدان، وجمال الشقصي، وفهد المعمري، ومريم النقبي، ويدير الجلسة حميد المزيني، كما سيشهد قصر الثقافة في مساء اليوم نفسه أيضاً أمسية شعرية يشارك فيها 8 شعراء، هم، عبد الله الذيباني «السعودية»، وعوض بالسبع الكتبي «الإمارات»، ولونا العريقي «اليمن»، وسعد العجمي «الكويت»، وشهد العبدولي «الإمارات»، ودعيج خليفة «البحرين»، وليم حسين «السودان»، وأحمد الشكري «سلطنة عمان»، ويقدمها عبد العزيز البلوشي.

وفي ركن التوقيعات، يمضي مجموعة من الشعراء توقيعاتهم للحضور على أحدث دواوينهم الصادرة عن دائرة الثقافة، وهم: علياء العامري «الإمارات»، وعبد الله العساف «العراق»، وبنت جميرا «الإمارات»، ونادية الحرمول «الإمارات».

وتتواصل فعاليات المهرجان في يومه الثالث بأمسية شعرية في قصر الثقافة، يحييها الشعراء: سعود راشد شرار «الإمارات»، وفهد الشدي «الإمارات»، وحمد النعماني «سلطنة عمان»، وإبراهيم شتيوي «مصر»، وفاتن البريدي «الأردن»، وميثاء الكعبي «الإمارات»، وعويد الحجيلان «الكويت»، وفيصل الفدغوش «السعودية»، ويقدمها منصور الكتبي.

فيما يوقّع الشعراء: فطيم الحرز «الإمارات»، وبشرى الحضرمي «سلطنة عمان»، وسعيد الجروان «الإمارات»، وولهة الشوق «الإمارات»، أحدث كتبهم.

جلسة

يبدأ رابع أيام مهرجان الشارقة للشعر النبطي من مجلس الحيرة الأدبي بجلسة شعرية صباحية لمجموعة من الشاعرات المبدعات، وهن: بنت الذيد «الإمارات»، وفلوه المري «الإمارات»، والرزينة الكتبي «الإمارات»، وفتاة الشمال «الإمارات»، وصفية الحربي «السعودية»، وحنان العدواني «السعودية»، وتقدمها منال الجوهري.

في حين تقام جلسة قراءات مسائية في قصر الثقافة، ويشارك فيها 8 شعراء، هم: سعد الخرجي «الإمارات»، وعماد السرحان «السعودية»، وحامد الرشيدي «السودان»، وصلاح بامطرف «اليمن»، ونادية دعيبس «البحرين»، وفهد البدري «العراق»، ورواسي النعيمي «سوريا»، وماجدة الجراح «الأردن».

على أن يشهد رابع أيام المهرجان أيضاً توقيع إصدارات الكتّاب: عوسج «السعودية»، وأسماء الإبراهيم «السعودية»، ونادية الأحبابي «الإمارات»، وحمدان السماحي «الإمارات».

وتتواصل فعاليات المهرجان في قصر الثقافة حيث سيشهد أمسية اليوم الخامس الذي يشارك فيها 7 شعراء، هم: أحمد بن حيّي «سلطنة عمان»، وإبراهيم ضيف الله «مصر»، وعلي الهاملي «الإمارات»، وعنود القوافي «السعودية»، وأسماء العنزي «الكويت»، وثابت الدهام «الأردن»، وهنادي الجودر «البحرين»، ويقدمها عبد اللطيف محجوب، فيما يشهد ركن التوقيعات 3 كتب لـ: نشيرة الجابري «الإمارات»، وعائشة دوستين «الإمارات»، وعلي الأشول «اليمن».

مشهد حضاري

من الشارقة إلى مدن الذيد وكلباء وخورفكان؛ يتنقل المهرجان في مشهد ثقافي وحضاري، وفي جعبته سلسلة أمسيات شعرية متنوعة.

ويستضيف مركز الذيد الثقافي سادس أيام المهرجان في أمسية شعرية يشارك فيها 7 شعراء هم: بندر المطيري «السعودية»، وصالح الريسي «سلطنة عمان»، وحياة الزهراني «السعودية»، وحمدان الشريف «الإمارات»، وفارس الجويعد «الكويت»، وسعيد بن غماض «الإمارات»، وموزة المنصوري (ظمأ الوجدان) «البحرين»، ويقدمها راشد العزاني.

وتحتضن مدينة خورفكان سابع أيام المهرجان في أمسية شعرية تقام في مركز خورفكان الثقافي بمشاركة الشعراء: علي الكعبي «الإمارات»، وأحمد الخميسي «سوريا»، وعبد الرحمن الطفيل «السعودية»، وخالد الشامسي «الإمارات»، ودلال المقهوي «الكويت»، وأماني الراسبية «سلطنة عمان»، وعبد الله الطلحي «السعودية»، وتقدمها مريم الحمادي.

وفي ثامن أيام المهرجان، تنتقل الفعاليات إلى كلباء حيث سيشهد مركز كلباء الثقافي أمسية شعرية للشعراء: صالح الحربي «الكويت»، وحسين الوهيبي «سلطنة عمان»، وصياد الأحبابي «الإمارات»، وعبد الله الخالدي «البحرين»، وخالد السبيعي «السعودية»، ونورة الشامسي «سلطنة عمان»، وعدنان كريزم «فلسطين»، وتقوم فاطمة الفلاسي على إدارة الأمسية.