متحف أورسيه الفرنسي يشتري لوحة رائعة من المدرسة الانطباعية

المصدر: أ ب

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حصل متحف أورسيه الفرنسي على لوحة رائعة من المدرسة الانطباعية ليضمها الى مجموعة مقتنياته من الكنوز الفنية، بتبرع من عملاق السلع الفاخرة لوي فيتون، الذي سدد 43 مليون يورو هي قيمة لوحة "حفل في زورق” للفنان الفرنسي من القرن التاسع عشر، غوستاف كاييبوت.

اللوحة الزيتية تظهر بحار زوارق يعتمر قبعة عالية ويجدف على مياه هادئة.

العمل المميز في واقعيته وألوانه الرقيقة ومنظوره الذي يكاد يكون سينمائيا، وكأن الرسام كان في المركب مع البحار، عرض أمس الاثنين في متحف أورسيه.

واللوحة احدث إضافات المتحف الباريسي الى مجموعة مقتنياته الكبيرة من أعمال المدرسة الانطباعية.

وقال جان- بول كلافيري، مستشار رئيس شركة ليو فيتون، برنار أرنو، إن عائلة كاييبوت قامت ببيع اللوحة، وهي أحد اأخر الأعمال الانطباعية الرائعة المملوكة ملكية خاصة.