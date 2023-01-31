« محمد بن راشد للمعرفة» تتوج لقاءاتها في مصر باتفاقات مثمرة

المصدر: دبي - البيان

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اختتم وفد «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، برئاسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر، التي تخللها عدد من اللقاءات مع الوزراء وكبار الشخصيات. وتسعى المؤسسة إلى التواصل مع أهم المؤسسات المعرفية الرائدة واستكشاف آفاق التعاون والعمل المشترك للنهوض بالواقع المعرفي العربي، إلى جانب التعريف بمشروعاتها ومبادراتها.

وشهدت الزيارة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى، حيث زار وفد المؤسسة، برئاسة جمال بن حويرب، مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر واجتمع مع الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني.

والتقى وفد المؤسسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مقر وزارة الشباب والرياضة، للحديث عن «ملتقى شباب المعرفة»، ودوره الجوهري منصة رائدة لتمكين وتحفيز التميز المعرفي لدى جيل الشباب.

وقال جمال بن حويرب: «تشكل المعرفة الأساس المتين الذي تُبنى عليه استراتيجيات وخطط التنمية والتطوير، ويضطلع الشباب بدور محوري في إرساء دعائم البنيان المعرفي، بوصفهم الثروة الأهم لأوطاننا. وفي هذا الصدد، نحرص في «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» على المساهمة الفعالة في توطيد الروابط التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة والارتقاء بعملهما المشترك في مختلف الميادين المعرفية».

وأبرمت المؤسسة مذكرة تفاهم مع «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في مصر، قام بتوقيعها جمال بن حويرب والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس.

والتقى وفد المؤسسة كذلك مع الدكتورة رندا رزق، الأمين العام لـ «المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية» في مصر، وتطرّق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون الثنائي بين المؤسسة والمجلس. وشمل جدول أعمال الزيارة لقاءً مع د. هشام عزمي، الأمين العام لـ «المجلس الأعلى للثقافة».