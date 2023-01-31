إهداء نسخة موقعة من رواية سلطان القاسمي للرئيس المصري

المصدر: القاهرة - وام

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قدم أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، نسخة موقعة من رواية «الجريئة»، أحدث الأعمال الأدبية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتسلمها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري.

جاء ذلك، خلال مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الـ 54 من «معرض القاهرة الدولي للكتاب»، الذي يقام تحت شعار «معاً نقرأ نفكر نبدع»، خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، في مركز مصر للمعارض الدولية.

واستقبل العامري في جناح الهيئة، عدداً من المسؤولين المصريين، كان على رأسهم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، إلى جانب نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث عبّروا عن إعجابهم بالدور الرائد الذي تقوم به الشارقة في نشر وتعزيز الثقافة العربية حول العالم.

وأعرب مصطفى مدبولي، عن امتنانه برسالة الود التي نقلها العامري بالنيابة عن صاحب السمو حاكم الشارقة، واعتزازه وتقديره الكبير للدولة المصرية، رئيساً وحكومة وشعباً، حيث أكد مدبولي بدوره على المكانة المماثلة لصاحب السمو حاكم الشارقة لدى مصر والمصريين.

واجتمع أحمد العامري مع د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات النشر والتبادل الثقافي.

وقال أحمد العامري: إن مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في تعزيز التعاون بين المراكز الثقافية في المنطقة، التي تأتي مصر في القلب منها، لما تمثله من مكانة راسخة، وثقل حضاري لا يمكن للثقافة العربية أن تزدهر بدونه.