200 فعالية و50 مفهوماً إبداعياً في مهرجان القوز للفنون

أشادت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي بنوعية الأعمال التي قدمها «مهرجان القوز للفنون»، وأكدت على أهمية ما يقدمه من دعم لأصحاب المواهب، بوصفه إضافة نوعية تثري المشهد الثقافي والفني المحلي، وهو ما يدعم التزامات «دبي للثقافة» بخلق بيئة إبداعية مستدامة قادرة على جذب المبدعين من شتى أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال زيارتها «مهرجان القوز للفنون» في نسخته العاشرة التي رفعت شعار «ارتحال» وضمت نحو 200 فعالية، وشملت أكثر من 50 مفهوماً إبداعياً استضافتها «منطقة القوز» و«السركال أفنيو»، وشهدت هذه النسخة تقديم مجموعة تجارب حسية متنوعة توزعت على ثلاثة عوالم خيالية، هي: «الارتحال إلى الطبيعة»، و«الارتحال إلى الطفولة»، و«الارتحال إلى السايبورغ»، تم تجسيدها عبر أعمال تركيبية مختلفة وأنشطة فنية متنوعة.

تشكيلة

وخلال جولتها، تنقلت بدري بين تشكيلة الأعمال الفنية التي قدمها المهرجان على مدار يومين، حيث اطلعت على إبداعات أصحاب المواهب الإماراتية الناشئة من خريجي «جامعة زايد» ضمن معرض (It›s a Sunny Day، Let›s Dance and Pray) الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع «جوسا سبيس باي السركال»، وامتازت أعماله بقوة تناغمها مع شعار نسخة المهرجان العاشرة. وشهد المعرض الذي أقيم تحت رعاية «والتر ويليمز»، تقديم برنامج حافل بالمحادثات وورش العمل المتنوعة الهادفة إلى مساعدة الجمهور على التعمق في المفاهيم المتعلقة بالطبيعة، والاستدامة، والفنون والثقافة الرقمية.

وزارت مدير عام «دبي للثقافة» أيضاً غاليري «ليلى هيلير»، واطلعت فيه على معرض (Now and Forever) للفنان الإيطالي لورينزو كوين، الذي يقدم فيه فلسفته ونظرته الخاصة لكل ما نقوله ونفعله في الحياة، وتأثير ذلك على تغيير مسارات الأحداث، وتجولت بين أرجاء معرض (The Missing Witness) للفنان بيهرانغ صمدزاديغان، وفيه يسعى إلى تخيل وإعادة إنشاء التاريخ من خلال رسم جوانبه الغامضة، بالإضافة إلى معرض (My Name Is Chance) للفنان آراش نزاري الذي يستعرض عبر أعماله حالة التناقض بين فن المنمنمات الكلاسيكي ودرجات الألوان في الفن المعاصر، ليبرز طبيعة التغيرات التي شهدها الفن على مدار الزمن.

معارض

وخلال تواجدها في المهرجان، جالت بدري بين سلسلة المعارض والفعاليات المتنوعة التي استضافتها منطقة «كونكريت» في «السركال أفنيو»، وتابعت فيها تشكيلة التجارب التفاعلية المبتكرة التي قدمها استوديو الفنون الرقمية «إريغولار» تحت عنوان (As Water Falls)، وتوقفت عند عمل الفنان تيمو ناصري (Sentinels I-IV)، وزارت غاليري «كربون 12» الذي يحتضن المعرض الفردي الخامس للفنان غيل هيتور كورتيساو، المقام تحت عنوان (À REBOURS).

يذكر أن نسخة «مهرجان القوز للفنون» لهذا العام، ضمت أيضاً تشكيلة أعمال فنية وموسيقية متنوعة، من بينها «معرض مستاريا» الذي عرض إبداعات تسعة فنانين من زيمبابوي، في حين قدم «غرين آرت غاليري» معرضاً خاصاً للفنان والنحات اللبناني شوقي شوكيني المتأثر بالفن الياباني، كما شهد المهرجان مزيجاً من العروض الموسيقية قدمها المغنيان بو كلثوم وسانت ليفانت، والدي جي وفنان الهيب هوب بيج هاس، ومغني الراب والشاعر البورني الأسترالي عمر موسى، وغيرهم.