الفنون المستدامة في الإمارات .. إبداعات ثرية بالقيم الإنسانية

المصدر: دبي ـــ خلود حوكل

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الاستدامة بأشكالها المختلفة تحافظ على البيئة وتصون الموارد الطبيعية، والفن بانواعه ومفاهيمة واتجاهاته، في الإمارات، أحد المجالات التي يسعى به الفنانون إلى الاتجاه نحو الاستدامة في أعمالهم، التي تحمل رسالة واضحة من المبدع أن الفن رسالة إنسانية ليس فقط بما يقدم من رسوم أو عمل فني، وإنما أيضاً باستخدامه مواد تحاكي فكرة الاستدامة.

ومع توجهات الدولة وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله عام 2023 عاماً للاستدامة أخذ هذا التوجه يحظى باهتمام كبير من قبل مختلف شرائح المجتمع، والفنان جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع الذي يسعى لتحقيق التوجهات كل في مجاله.

نهج وأسلوب

وعن الاستدامة في الفن التشكيلي قالت الفنانة التشكيلة عائشة السويدي: الفنانون التشكيليون في الإمارات يقومون بدورهم عبر أعمالهم الفنية لنشر الوعي بضرورة اتباع نهج وأسلوب حياة أكثر استدامة، عبر قوة خيالهم ويلفتون الانتباه إلى الواقع الذي لا يمكن إنكار الضرر البيئي الحاصل مع تأكيدهم الحاجة إلى أسلوب حياة مستدام، فيركز بعضهم على إعادة النظر في وسيطهم الفني فيتبنّون وسائط أكثر استدامة، مثل الأعمال المعاد تدويرها، واستعمال النفايات مادة أولية لإنجاز الأعمال الفنية.

وقالت الفنانة آمنة الفلاسي: الفكرة الرئيسة للفن المستدام زيادة الوعي العام تجاه القضايا البيئية والسياسية والاجتماعية عبر الأعمال الفنية، إذ يسعى الفنانون في الإمارات إلى توظيف استخدام الموارد الطبيعية في أعمالهم الفنية لتقليل البصمة البيئية وتشجيع المجتمع على أن يصبح أكثر وعياً بتأثيرها الإيجابي في البيئة ومستقبل كوكبنا لتقليل البصمة البيئة بإعادة تدوير واكتشاف الموارد الطبيعية المتاحة وأيضاً تشجيع المجتمع على المضي قدماً نحو هذا التوجه بدعم الاستدامة بالاعتماد على الموارد الطبيعية في شتى ومختلف المجالات لخلق بيئة مستدامة بكل جوانبها.

طرائق

وتحدث الفنانة التشكيلية نوال البلوشي عن أهمية اعتماد الفن المستدام أسلوباً ونمطاً في الفنون، وعددت الطرائق والأساليب التي تمكنها كونها فنانة تشكيلية من توظيف الاستدامة في مجالها الفني باستخدام الأخشاب بطرائق إبداعية والابتعاد عن قطع الأشجار بطريقة تقليدية، واستخدام النباتات الطبيعية بطريقة أكثر جمالاً بدلاً من قصها ورميها، واستخدام مواد طبيعية عوضاً عن المصنعة، كاستبدال المواد الطبيعية بالألوان، باتباع أسلوب إعادة التدوير، وتحويل أيضاً المخلفات المعدنية إلى مجسمات، وإدخال مادة «الرزن» في الأعمال الفنية. واعتمدت الفنانة نوال البلوشي على العديد من المواد الطبيعية في الكثير من الأعمال الفنية التي تقدمها ومواد من البيئة كالرمل وسعف النخيل وقدمت أعمالاً فنية منوعة ومختلفة.