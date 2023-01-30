«الثقافي والإعلامي» بالشارقة ينظم «التنمية المستدامة»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة محاضرة بعنوان «التنمية المستدامة وتطبيقاتها الثقافية»، بالتعاون مع معهد التنمية المستدامة للتدريب، وقدمها د.هيثم الخضري استشاري التنمية المستدامة ومستشار العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ومدقق عام الايزو، وذلك بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2023 عاماً للاستدامة.

وركز د. الخضري خلال المحاضرة على الأهداف السبعة عشر للاستدامة والتي حددتها منظمة الأمم المتحدة، وتوقف عند جهود الإمارات في تطبيقاتها مما جعلها تحتل المرتبة الأولى في عدة مجالات، وسلط الضوء على جهود إمارة الشارقة في الاستدامة الثقافية والبيئية والثروات الطبيعية، والتي تشكل بمجموعها اهتماماً بتنمية الإنسان، كما أكد على أهمية دور المرأة في تحقيق الاستدامة، مشيراً إلى أن جهود الدولة في هذا المجال بدأت منذ بدايات الاتحاد، وأن خطة الاستدامة الحالية بدأت منذ العام 2020 ومستمرة حتى العام 2030، واستبصار المستقبل وهو من أهم أساسيات الاستدامة التي تعمل عليها الدولة، وهذا ما جعلها تحقق المراكز الأولى في مختلف المجالات، ومنها أن دولة الإمارات تضم أول وزارة للأمن الغذائي. وشهدت المحاضرة تجاوباً واهتماماً من الموظفين الحاضرين، وتم في نهايتها تكريم الجهة المقدمة للمحاضرة من قبل صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي، كما كرم المعهد بدوره رئيس المكتب والموظفين الذين حضروا المحاضرة.