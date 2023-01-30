«مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل» ينطلق غداً

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تنطلق غداً فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل، الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية خلال الفترة من 1 ولغاية 4 فبراير 2023 في حديقة النخيل، على ضفاف بحيرة خالد في الشارقة، بمشاركة متميزة لجمعيات النفع العام، والجهات والمدارس الحكومية والخاصة، والجامعات والبعثات الدبلوماسية، ومؤسسات المجتمع وفئاته، وأفراده.

وبهذه المناسبة، دعت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الجميع إلى زيارة المهرجان واقتناء الكتب القيمة، وتأسيس المكتبات الخاصة، بأسعار رمزية جداً، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من المهرجان ليس فقط الريع المادي الذي سيخصص دائماً لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، إنما الأثر المعرفي والثقافي والاجتماعي الذي يعززه في نفوس المتطوعين والجمهور.

وقالت: إن استدامة المدينة في تنظيمها لمهرجان الوراقين للكتاب المستعمل اقتداءٌ وتطبيق لنهج الشارقة الثقافي الذي أرساه ورسخه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف إعلاء شأن الثقافة والتشجيع على القراءة وتسهيل اقتناء الكتب.

وأشارت إلى تزامن تنظيم الدورة الثامنة من المهرجان مع «عام الاستدامة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تولي المدينة في كل ما تقدمه من خدمات وتنظمه من فعاليات أهمية كبيرة للاستدامة ومبادئها، وما تنظيمها للدورة الثامنة من مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل إلا دليل من الأدلة الكثيرة على هذه الأهمية في النهج والثقافة.

وأضافت: من أهداف مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل ترسيخ مفهوم الاستدامة في القراءة تحديداً وفي المجالات الأخرى على وجه العموم لدى زوار المهرجان لجعل الحياة أكثر ثقافة وصحة وسهولة، حيث لا يزال الاستهلاك غير المستدام وتغيّر المناخ من أكبر التحديات التي تواجه البشرية، وبالتالي تبني فكرة الاستدامة كأسلوب حياة سواءً من خلال تعويد الفرد على الاستمرار في القراءة واقتناء الكتب وتعويد المجتمع على التبرع بالكتب ليستفيد منها الآخرون.