أحمد بن سعود المعلا يفتتح معرض الطوابع البريدية

المصدر: أم القيوين ـــ وام

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افتتح الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، اليوم، معرض الطوابع البريدية الذي نظمه مركز أم القيوين الإبداعي بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع في مقر المركز.

حضر الافتتاح محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، وخالد علي العميرة نائب رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، وعبدالله بوعصيبة مدير مركز أم القيوين الإبداعي، و مُديرو المؤسسات الحكومية بالإمارة وأعضاء جمعية الإمارات لهواة الطوابع.

وتفقد الشيخ أحمد بن سعود المنصات المنوعة للمعرض الذي هدف إلى تسليط الضوء على تاريخ الخدمات البريدية بصورة عامة وفي الإمارات خاصة.

وقدم خالد العميرة شرحاً عن المشاركات في المعرض الذي شمل عرض مجموعات طوابع لفئات منوعة تضمنت طوابع تعود إلى تاريخ بريد أم القيوين منذ نشأته حتى قيام الاتحاد، ومجموعة عن تاريخ بريد الشارقة من عام 1932 والمراحل التي مر بها حتى بداية الاتحاد.

كما شملت المشاركات عرض الطوابع المستخدمة في إمارة دبي منها الطوابع الهندية والبريطانية والخاصة بحكومة دبي والمراسلة المختلفة، بالإضافة إلى عرض الطوابع الخاصة بالمظاريف الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي شارك بها عامر الزرعوني، ومجموعة أخرى خاصة بالسيارات شارك بها مبارك القحطاني من السعودية.

وضم المعرض عرضاً لمجموعة من الكوبونات البريدية التي تندرج تحت مظلة القرطاسية البريدية.

وأثنى الشيخ أحمد بن سعود المعلا على جهود جمعية الإمارات لهواة الطوابع في عرض التاريخ وتطوره من خلال الطوابع التي تؤرخ أحداثاً تاريخية مهمة مرت بها الدول، كما ثمن الشيخ أحمد دور وزارة الثقافة والشباب في تعزيز مكونات التراث الثقافي والتفاعل مع المجتمع وإشراكه في العمل الثقافي من خلال البرامج والأنشطة التي تناسب جميع الأعمار والتوجهات الثقافية.