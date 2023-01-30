«ألاسكا» يحصد جائزة «مهرجان الأفلام الألمانية»

المصدر: ساربروكن - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فيلم «ألاسكا» من تأليف وإخراج ماكس جليشينسكي بجائزة «ماكس أوبهيلس» لأفضل فيلم روائي طويل، أول من أمس، في المهرجان الذي يحتفل بالأفلام الناطقة باللغة الألمانية.

ويروي فيلم جليشينسكي قصة شخص منعزل يقضي أياماً في زورق عابراً البحيرات في ألمانيا الشرقية السابقة، قبل أن يقع في حب امرأة أخرى. وجرى تقديم الجائزة التي تبلغ قيمتها 36 ألف يورو (39 ألف دولار) أمام الجمهور بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا.

وقدمت الدورة الـ44 للمهرجان ما مجموعه 18 جائزة لصانعي الأفلام الشباب، بقيمة إجمالية قدرها 118 ألفاً و500 يورو. وحصل فيلم «كسر الجليد» (إيه 2022) للنمساوية كلارا ستيرن على أكبر عدد من الجوائز: أفضل سيناريو، وأفضل فيلم ذي صلة اجتماعية ولجنة تحكيم الشباب. ويروي قصة فتاة تقود فريقاً نسائياً لهوكي الجليد.