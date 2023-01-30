الفن الرقمي.. الأصالة والحداثة في إطار واحد

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي www.hipa.ae

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ضمن محور الموسم الثاني عشر لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الذي أعلن عنه تحت شعار «التنوع»، تم طرح محور «الفن الرقمي» نافذة خاصة لفئة خاصة من المبدعين التواقين لمزج الأصالة الفنية مع الحداثة الرقمية في إطار إبداعي واحد. وهي تجربة سبقتها تجارب مشابهة في المواسم السابقة.

المتبحرون في تاريخ الفنون البشرية يلمسون بعض الإضاءات الملهمة الغنية بالدلالات والعبر، فالتمسك بالأصالة الفنية عامل حضاري راق يميز الثقافات ويمنحها بريقاً خاصاً، لكن حرمان المنظومة الفنية من رياح التطوير ومجاراة العصر يصيبها بالجمود الذي يؤدي بعدها لمرحلة الانكسار والتهدم. إن منح صفة المرونة للموروثات الفنية والأسس الإنسانية التي قامت عليها، يطيل عمرها ويصون بقاءها ويمد أثرها لأجيال متعاقبة بدلاً من العيش في بوتقة العصر الواحد.

نحن في «هيبا» ندعو جميع الفنانين والمبدعين المهتمين بالتقنيات الحديثة، لتجربة مثيرة ذات رونق خاص. للفوتوغرافيين المميزين الحاملين لبعض الرسائل والمعاني التي تتجاوز الصورة الفوتوغرافية، للراغبين بصياغة تشكيلات رقمية معززة للفكرة العامة للعمل الذي يسكن مخيلتهم، لذوي الرؤى الفنية العميقة القادرين على إدراج مهاراتهم بأبعادها الفلسفية أو التجريدية على العمل الأصلي، لتصل به لنتيجة فائقة الروعة مشبعة بالمعاني والدلالات.

مجتمعات المبدعين ستكون سعيدة بمخرجات هذا النوع من التجارب الجريئة المختلفة المحرضة للمخيلة والمحلقة في آفاق تطويع التقنية لخدمة الأهداف الفنية النبيلة، وإضافة توقيع إبداعي جديد على جماليات الفنون البصرية.

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