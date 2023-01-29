«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في «القاهرة للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية 12 ورشة في الخط العربي، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ 54 من «معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023»، الذي يستمر حتى 6 فبراير المقبل.وتستقبل هذه الورش الراغبين بتعلّم قواعد كتابة الخط العربي، والتعرف إلى حروفه وجمالياتها، حيث تمّ انتقاء الجمل والعبارات التي يقوم المشاركون في الورش بكتابتها من صميم الثقافة الوطنية الإماراتية.

وقد جعل الأرشيف والمكتبة الوطنية من ورش الخط العربي وآفاقه الفنية وزخرفاته التشكيلية، جسراً يعبر عليه المشاركون إلى الثقافة الإماراتية.

وتعدّ هذه الورش المتخصصة بالخط العربي، الذي يعتمد الحروف كمفردات بصرية، لها روحها الإبداعية، بمثابة إضاءة للطريق أمام الأجيال نحو الخط العربي، الذي يعد إرثاً جمالياً وحضارياً، إذ يحظى المشاركون بفرصة تعلم فنون الخط العربي وأنواعه، والأدوات اللازمة لكتابة الخط العربي، وكيفية استخدام قلم القصب، والتدريب العملي على استخدامها بأيسر الطرق، وأساليب إتقان جماليات الكتابة بالخط العربي. ويواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية، تنظيم عشرات الفعاليات في مجالات أخرى على مدار أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.