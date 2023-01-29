57 إصداراً من «جمعة الماجد» تثري معارف الباحثين

المصدر: القاهرة - البيان

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يشارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في فعاليات الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب حتى 6 فبراير المقبل في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمجموعة قيمة من إصدارات المركز العلمية والتراثية. وتعد هذه المشاركة فرصة كبيرة يلتقي فيها المركز بجمهوره الكبير في جمهورية مصر العربية من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات، كما تسهم هذه المشاركة في التعريف بالمركز ودوره في مجال المخطوطات والمصادر والمراجع وخصوصاً النادرة منها. ويشهد جناح المركز إقبالاً كبيراً من جانب جمهور المعرض وطلاب الجامعات وعدد كبير من الأكاديميين والمثقفين المصريين والعرب.

ويشارك المركز بعرض نحو 57 إصداراً من إصداراته آخرها كتاب مظاهر الحضارة في بلاد ما وراء النهر خلال العصر التيموري وكتاب «الكتابات الأثرية العربية بالمغرب والأندلس من الفتح الإسلامي إلى سقوط الزيريين» وكتاب «الترفيه في العراق والشام من العصر العباسي الأول إلى نهاية القرن الرابع الهجري من القرن الثامن إلى القرن العاشر الميلادي» وكتاب «التأثيرات الحضارية للمسلمين في ثقافة وفنون اليابان.. دراسة تاريخية أثرية».