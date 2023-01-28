راشد بن حميد عضو فخري في جمعية التراث العمراني

المصدر: (عجمان - البيان)

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منحت جمعية التراث العمراني، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عضويتها الفخرية، تقديراً لجهوده المبذولة في مجال التراث العمراني، وأعماله التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مكتبه، وفد الجمعية برئاسة المهندس رشاد بوخش رئيس الجمعية، والمهندس أحمد محمود آل حرم نائب رئيس الجمعية، وبحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن كافة الجهات تسعى للحفاظ على الهوية العريقة لدولة الإمارات، وتاريخها العريق، ومعالمها النابضة بالأصالة، وعليه تتبنى الدائرة خطة متكاملة للحفاظ على الأصل القائم مع التطوير عليه، وتدشن مشاريعها النوعية في إمارة عجمان، مثمناً أعمال الجمعية وتعاونها الدائم مع كافة الجهات والدوائر في الدولة.

من جهته أوضح المهندس رشاد بوخش أن الجمعية تفخر وتتشرف بمنح الشيخ راشد بن حميد النعيمي العضوية الفخرية، لدوره الاستثنائي ودعمه للخطط والمشاريع الحالية والمستقبلية، كما يحرص على توثيق التعاون والتنسيق المتبادل.