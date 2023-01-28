«كابوس» يبدأ 9 فبراير بحكايات من الأساطير

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت كل من «إيمج نيشن أبوظبي»، الرائدة في قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، ومنصة مشاهدة الفيديو «ستارزبلاي»، عن إطلاق مسلسل «كابوس»، والمقرر عرضه عبر المنصة اعتباراً 9 فبراير المقبل.

تقع أحداث حلقات مسلسل «كابوس» في أزمنة وبلدان مختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعيد سرد الأساطير والحكايات الخرافية الموروثة من الفلكلور العربي عبر حبكات درامية معاصرة.

وينقل المسلسل المشاهدين في رحلة عبر قصص مخيفة من المملكة العربية السعودية والكويت ومصر ودولة الإمارات. ويتألف المسلسل من خمس حلقات منفصلة تطرح كل واحدة منها تصوراً للقصة المورثة عبر رؤية فنية عصرية حافلة بالإثارة والتشويق والرعب.

قصص

وتندرج كل واحدة من حلقات مسلسل «كابوس» في إطار نوع مختلف من قصص الرعب، بما في ذلك خوارق الطبيعة والرعب التقليدي والإثارة النفسية، لتشكل بذلك تجسيداً درامياً للحكايات المرعبة التي تناقلتها الأجيال عبر الزمن.

بداية من (الغول) الذي يعيش في صحراء معزولة بالمملكة العربية السعودية؛ و«حمار القايلة»، الكائن الهجين المكون من نصف إنسان ونصف حمار الذي يخطف الأطفال في الكويت، وصولاً إلى قصة «السلعّوة» (ابن آوى) في مصر.

تم تصوير حلقات المسلسل في كل من دولة الإمارات والسعودية والكويت ومصر، وأشرف على إخراج الحلقات مخرجون من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك ماجد الأنصاري، الذي اشتهر بإخراج إنتاجات بارزة على غرار «زنزانة» و«ما وراء الطبيعة»؛ وهناء كاظم، مخرجة فيلم «مكر»؛ وياسر الياسري مخرج فيلم «122».

وأحمد خالد مخرج فيلم «30 مارس»؛ وهالة مطر مخرجة فيلم «عربة». وتوّلت شركة ستارشيب إنترتينمنت التي يمتلكها ياسر الياسري ومنصور الفيلي مسؤولية العمليات الإنتاجية للعمل.

يجسد إنتاج مسلسل «كابوس» التزام «ستارزبلاي» بتنويع محتواها تلبية لتطلعات المشتركين. وشهدت المنصة فرصة استثنائية لإنتاج محتوى عربي جذاب ضمن فئة الإثارة والتشويق، عبر سرد قصص مألوفة لدى سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال نديم دادا، نائب الرئيس للبرامج والاستحواذ على المحتوى في «ستارزبلاي»: «يمثل مسلسل كابوس أضخم إنتاجاتنا لهذا العام، كونه يعد أول مسلسل باللغة العربية من إنتاجات «ستارزبلاي» الأصلية. ولا شك أننا متشوقون لبدء عرض المسلسل في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

وأضاف: «نسعى باستمرار إلى عرض إنتاجات تجذب قطاعات عريضة من المشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن على ثقة بأن هذا العمل الذي يجسد وبلمسة عصرية قصص الرعب المتوارثة سينال استحسان مشتركي «ستارزبلاي».

نجوم

يضم فريق أبطال مسلسل «كابوس» عدداً من أبرز وجوه الشاشة العربية بما في ذلك بسنت شوقي وخالد أنور وأبرار الحمد وركين سعد وكادي القيسي وأحمد السعيد. وسيتم عرض أول حلقتين من المسلسل عبر STARZPLAY في 9 فبراير، في حين سيتوالى عرض الحلقات المتبقية بشكل أسبوعي. من جانبه، قال بن روس، رئيس قسم المحتوى في «إيمج نيشن أبوظبي»:

«نبحث باستمرار في «إيمج نيشن أبوظبي» عن مشاريع مبتكرة ينضوي تنفيذها على صعوبات وتعقيدات كبيرة، كي نتيح لصناع الأفلام في المنطقة إطلاق العنان لمشاريع فنية عربية عالية المستوى، وتسليط الضوء على الموروث الثقافي لمنطقة الشرق الأوسط وفقاً لرؤية إخراجية معاصرة.

ولا شك أن إنتاج أعمال درامية بالعودة للأساطير العربية التي تشكل تجسيداً حقيقياً لمكانة القصة في الوجدان العربي، من شأنه دعم توجهاتنا ورؤانا الاستراتيجية.

ومسلسل «كابوس» يخلق توازناً مثالياً بين مشاهد الرعب التي تحبس الأنفاس، والقصص القادرة على استكشاف أغوار الطبيعة البشرية. فحلقاته تقدم للمشاهدين حكايات محببة ومألوفة، وتطلع المشاهدين من مختلف أنحاء العالم على الفولكلور العربي وتفرده وتميزه».