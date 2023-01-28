«اكسبوجر 2023».. 7 تجارب احترافية في السرديات البصرية

المصدر: الشارقة - البيان

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تقدم النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر 2023»، 7 تجارب احترافية في مجالات مختلفة من التصوير الفوتوغرافي على مستوى العالم للتعرف عليها والخوض في كواليس الصور التاريخية والمؤثرة، بما يمكن جمهور المهرجان من معرفة تفاصيل الأعمال الفنية والسرديات البصرية من المصور الذي التقطها مباشرة.

وتتضمن فعاليات المهرجان الذي يقام في «مركز إكسبو الشارقة» من 9 إلى 15 فبراير المقبل سلسلة من الجولات الحصرية مع أعلام فن التصوير الفوتوغرافي وهم جيمس بالوغ ودان وينترز ونيل لايفر وإستير هورفاث وغريغ غورمان وإليسا إياناكون وآندي سوندرز.

حيث يكشفون بأعمالهم المتميزة العديد من التغييرات الكبرى التي طرأت على المجتمعات البشرية والنظام البيئي بجانب توثيقهم للكثير من اللحظات التاريخية في القرن العشرين سواء في السياسة الدولية أو خلال رحلات اكتشاف الفضاء الخارجي إضافة إلى عدد من أبرز الشخصيات المعروفة من مشاهير الفن والرياضة والمجتمع على مستوى العالم.

وينظم المصور جيمس بالوغ جولة شخصية على معرضه الذي يحمل عنوان «العنصر البشري:

كبسولة الزمن منذ بدء حقبة الأنثروبوسين»، عارضاً للجمهور الأثر الذي تتركه الأنشطة البشرية على البيئة من خلال استعراضه لمجموعة متنوعة من المواضيع تشمل الحياة البرية المهددة بالخطر وحرائق الغابات والأشجار المعمرة وتغير طبيعة الغلاف الجليدي بهدف تعريف الجمهور بالأنثروبوسين وهي الحقبة الجيولوجية المقترحة التي يعود تاريخها إلى بداية التأثير البشري الكبير على جيولوجيا الأرض.

ويصحب المصور دان وينترز الزوار في هذه الجولة على معرضه الذي يضم سلسلة من الصور الفوتوغرافية التي توثق برامج الرحلات الفضائية لوكالتي الفضاء الأمريكية «ناسا» .

ووكالة الفضاء الاتحادية الروسية «روسكوزموس» وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات كعمليات إطلاق الصواريخ والتفاصيل الدقيقة التي ينطوي عليها استكشاف الفضاء حيث نجح دان وينترز بالوصول إلى مشروع «آرتيمس» الذي تنفذه وكالة «ناسا» بهدف هبوط رجل وامرأة على سطح القمر في العام القادم 2024.

ومن حلبات الملاكمة وحتى ساحات المعارك في غابات آسيا يرافق المصور نيل لايفر الزوار في رحلة عبر محطات مسيرته المهنية التي امتدت على مدار 60 عاماً كمصور رياضي ومصور صحفي معرفاً إياهم على أشهر أعماله ومنها صور للملاكم الأمريكي محمد علي كلاي وأساطير من عالم الرياضة خلال الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية ولحظات محورية في التاريخ مثل تغطيته لحرب فيتنام وحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في حقبة الستينيات وغيرها.

وفي جولة بعنوان «أمسية قطبية: مهمّة علمية إلى المحيط المتجمّد الشمالي» تستعرض المصورة إستير هورفاث توثيقها لمهمة «موزاييك» وهي البعثة العلمية الأكثر شمولاً إلى القطب الشمالي في التاريخ.

ويحصل الزوار المشاركون في هذه الجولة على تجربة تفاعلية مع المصور غريغ غورمان الذي يعرض صور بورتريه وأزياء لشخصيات معروفة ومشاهير.

ويرشد المصور آندي سوندرز الحضور في جولة على معرضه ليشاركهم قصصاً من وراء الكواليس عن تجربته في إعادة إحياء الصور الفوتوغرافية لبعثات «أبولو» المختلفة.