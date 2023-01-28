«أبشرك».. رائعة شعرية جديدة لحمدان بن محمد

المصدر: البيان

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر موقعه الرسمي، رائعة شعرية جديدة بعنوان «أبشرك».

أبشّـرك بشـرى تسر النــــاظرين

إنك حبيــبي والعـــواذل خَلّهــم

مــا أقـول تسـوى مــن عيوني الاثنتين

وحـده لكــن تســوى عيــوني كلّــهم

أوامــرك تمشـــي وحنّـــا حاظــرين

لـولاك حمـــدان وقصـيده مــن لهــم

لكــن دخيـل رمـوش عينك يالحَسـين

مــن فوق خدّك يــوم طـاحت شِلّهـم

انـا لا شفـت رموشـك أحـس بْحنين

ودّي مـن الشــمس أستظل فـ ظلّهــم

أنـا وقلبـي والغـلا.. متعـاهدين

نـخلّـي أعـدائــك تمـوت بْـذلّـهم

دبــي في فصـل الشـتاء للعاشـقين

روعه لأكثـرهــم ولـع.. وأقـلّـهم