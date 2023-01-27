«ماجيك بلانيت» تطلق أول تجربة ألعاب غامرة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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تقدم دبي مجموعة واسعة من التجارب والأنشطة التي يمكن ممارستها في الصالات أو الهواء الطلق، التي تتيح لجميع السكان من عائلات وأفراد، قضاء أوقات ممتعة للغاية، حيث تتنوع الخيارات لتضمن لهم الاستمتاع ما أمكن بأنشطة موسم الشتاء، سواء كان ذلك بممارسة الرياضة في الخارج أو التنزه أو تجربة أو استكشاف مناطق جديدة.

ومن أهم الفعاليات التي تتميز بها دبي في مثل هذا الوقت من العام، سواء الترفيهية أو الثقافية التي تكسب دبي زخماً قوياً، إطلاق سبع ألعاب «غايمبوكس» تفاعلية بالكامل، في «ماجيك بلانيت» وستتيح أول تجربة ألعاب غامرة في المنطقة، بالشراكة مع شركة «ايميرسف غايمبوكس»(IGB)، التي كانت تعرف سابقاً باسم «اليكتريك غايمبوكس»، الفرصة أمام الضيوف للوصول إلى نوع جديد تماماً من الترفيه الجماعي.

وتشتهر غايمبوكس، بتوفير أكثر الغرف ذكاءً حول العالم، وهي غرف ذكية رقمية وتفاعلية تتميز بتقنيات متطورة، بما في ذلك الشاشات التي تعمل باللمس والحاصلة على براءة اختراع، وتتبع الحركة الثلاثي الأبعاد، والصوت المحيطي، لتقديم تجربة ألعاب مشتركة لا مثيل لها. وتلبي كل لعبة من ألعاب غايمبوكس، احتياجات مجموعة تتألف من لاعبَين إلى ستة لاعبين، لتشكل وجهة الترفية الجديدة الأمثل لكل الأعمار والأصدقاء وكل أفراد العائلة.

وتأسست شركة «ايميرسف غايمبوكس» IGB، من قبل الرئيس التنفيذي ويل دين والمدير المالي ديفيد سبيندلر في العام 2019. وتملك حالياً 16 موقعاً في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، حيث تتوزع مواقعها في لندن، ونيويورك، وشيكاغو، وهيوستن، وبرلين وغيرها الكثير من المدن، وتوفر للضيوف تجارب ترفيهية لا مثيل لها. ولقد تم إدراج ايميرسف غايمبوكس، على قائمة «Tripadvisor» لأفضل 10 أماكن وعوامل الجذب السياحي حول العالم.

من جهة أخرى تم مؤخراَ افتتاح لينز اند جيمز في ميركاتو، وجهة الترفيه العائلي الفريدة من نوعها للكبار والصغار معاً.

يوفر لينز اند جيمز مجموعة من الألعاب مثل البولينج، وألعاب الفيديو وألعاب الواقع الافتراضي التي لم يسبق لكم تجربتها من قبل.

وسيستمتع زوار ميركاتو بقضاء أمتع الأوقات في لينز أندجيمز، حيث متعة الإثارة وأجواء المرح التي لا حدود لها، فهو المكان المثالي لقضاء إجازة مليئة بالطاقة والضحك والأوقات الممتعة مع الأصدقاء والعائلة.