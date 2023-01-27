«محمد بن راشد للمعرفة» تعمّق التعاون مع «وزارة الشباب» في مصر

المصدر: دبي - البيان

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التقى جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية لبحث عدد من القضايا. جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد المؤسَّسة لمقر الوزارة في القاهرة لبحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين في شتى المجالات. وجرى خلال الزيارة إطلاع الوزير على مخرجات ملتقى شباب المعرفة، كما ناقش الجانبان تنظيم ملتقى شباب المعرفة في جمهورية مصر العربية.

استراتيجيات

وقال جمال بن حويرب: «تشكِّل المعرفة الأساس المتين الذي تُبنى عليه استراتيجيات وخطط التنمية والتطوير. ويضطلع الشباب بدورٍ محوري في إرساء دعائم البنيان المعرفي، متسلحين بالعزيمة والإصرار والطموح والإرادة، ومشكِّلين الثروة الأهم لأوطاننا. وفي هذا الصدد، نحرص في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على تعزيز تعاوننا مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وخاصةً وزارة الشباب والرياضة، حيث تجمعنا رؤى ومُستهدفات مشتركة لتمكين وتحفيز الشباب، ودعمهم في توظيف مواهبهم وطاقاتهم الخلَّاقة لقيادة مسارات نماء ونهضة المجتمعات».

ورحب الدكتور أشرف صبحي، بالمدير التنفيذي والوفد المرافق، مثنياً على التعاون المثمر بين الوزارة والمؤسَّسة بالعديد من الأمور المهمة التي تخدم الشباب المصري بصفة خاصة والمجتمع عموماً.