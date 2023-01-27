وفد سفراء معتمدين لدى الإمارات يزور فعاليات الظفرة التراثية

المصدر: الظفرة ـ وام

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بدعوة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، قام وفد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة بزيارة عدد من المرافق والفعاليات التراثية والسياحية في منطقة الظفرة.

واستهل الوفد الزيارة بتفقد محطة شمس 1 للطاقة الشمسية بمدينة زايد، والتي تعد أكبر محطة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ميجاواط.

كما قام الوفد بجولة في مهرجان الظفرة في دورته الـ16 والمقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، حيث كان في استقبالهم ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وعدد من المسؤولين.

وشملت الجولة زيارة السوق الشعبي. واختتم وفد السفراء جولته بزيارة فندق قصر السراب.

إعجاب

وأعرب السفراء عن سعادتهم بزيارة مهرجان الظفرة، مبدين إعجابهم بالتراث الإماراتي والمنتجات والأشغال اليدوية للمرأة الإماراتية والمعروضة في السوق الشعبي وأشادوا بجهود الإمارات في إحياء التراث،

وقدموا الشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مشيدين بما يوليه سموه من اهتمام ودعم كبيرين لمختلف الفعاليات التراثية والثقافية.