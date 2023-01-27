«دانة الدنيا» تجمع نجوم الموسيقى والغناء

المصدر: دبي ــ البيان

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حكايات مرح وترفيه لا تنتهي تقدمها دبي لسكانها وزوارها من مختلف أنحاء العالم، إذ تبهرنا الإمارة بأجوائها الممتعة وفعالياتها الحافلة بالجمال والبهجة، ومنها حفلاتها الغنائية التي يحييها نخبة من أبرز نجوم الوطن العربي، الذين يجدون في «دانة الدنيا» المكان الأمثل للقاء جمهورهم وتقديم أروع إبداعاتهم، راسمين لوحات فرح تنتشر في شتى أرجاء الإمارة.

وفي السياق، تحيي الفنانة السورية أصالة نصري حفلاً فنياً في 11 فبراير المقبل على مسرح كوكا كولا أرينا، إذ ستقدم باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

وكانت أصالة قد روجت لحفلها عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، إذ نشرت «بوستر» الحفل وأرفقته بتعليق: «بدبي في عاصمة السعادة والفرح أنتوا وأنا رح نلتقى بموعد حنرتب فيه جوّا الرّوح ونطبطب على قلوبنا الحلوة بأغاني اخترت لكم ياها بعناية قديم وجديد أنا كتير بحبهم وأنتوا بعتقد متلي كتير.. اشتقت لدبي وبكل الشوق رح لاقيكم».

وفازت أغنية «شكراً» للمطربة أصالة نصري أخيراً بجائزة الأغنية المفضلة في Joy Awards «صناع الترفيه» عن فئة الموسيقى، ضمن الحفل الفني، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات «موسم الرياض».

وتشتهر أصالة نصري بحضورها الفريد على المسرح، وبتفاعل الحضور معها، فيما تغنّي ما يفضّلونه من أعمالها العديدة، مثل «جابوا سيرته» و«غلبان» و«بالسلامة»، وغيرها الكثير.

كما ستطل النجمة اللبنانية نجوى كرم على مسرح دبي أوبرا 10 مارس المقبل، لتقدم أمسية استثنائية وساحرة، يعيش معها جمهور دبي أروع اللحظات، إذ من المقرر أن تقدم «شمس الأغنية العربية» باقة من أروع أغانيها، مثل «معذور قلبي» و«ملعون أبو العشق»، وغيرهما.

وشوقت نجوى كرم جمهورها للحفل، من خلال «بوستر» نشرته على حسابها في «إنستغرام»، وأرفقته بتعليق قالت فيه: «دبي الفرح جايين نعلي الضحكة سوا على مسرح «دبي أوبرا» بتاريخ 10 مارس».

ويقدم عازف الكمان السوري الشهير محمد حمامي وأوركسترا الشرق لمحبي الموسيقى أمسية فريدة، غداً (28 الشهر الجاري)، تأخذ الحضور في رحلة عبر الزمن، وتضم الأمسية عازفين من أكثر من 20 جنسية، ينثرون سحر إبداعهم على خشبة مسرح «ذا ثياتر» في «مول الإمارات». وسيستمتع الجمهور خلال هذه الأمسية بأروع الأغاني التي اشتهر بها عمالقة ونجوم الموسيقى العربية، من أم كلثوم وعبدالوهاب وفيروز وسيد درويش إلى مروان خوري وغيرهم، كما سيقدم خلال الحفل مجموعة مميّزة من الموشحات والقدود الحلبية والألحان السورية التقليدية.