120 فناناً في مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية 3 فبراير

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

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تنطلق فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية رسمياً 3 فبراير المقبل، في قرية الجزيرة الحمراء التراثية، الموطن التاريخي لقبيلة الزعاب العريقة وقرية صيد اللؤلؤ التي يمتد تاريخها إلى القرن السابع عشر.

المهرجان الذي يُنظّم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، سيستعرض هذا العام أعمالاً إبداعية لأكثر من 120 فناناً محلياً وعالمياً من أكثر من 35 دولة تحت شعار «الطبيعة». وتقدم هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة النسخة الحادية عشرة من مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، بالتعاون مع شركائها، ومن بينهم شركة ستيفن روك ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية وموانئ رأس الخيمة، ووالدورف أستوريا رأس الخيمة وفوكس سينما ورأس الخيمة للضيافة القابضة، وهيئة مواصلات رأس الخيمة، وأكسنتشر سونغ ومونفيزو.

وستكون دورة العام 2023 استثنائية بموضوعها حيث سيرسم الفنانون بحواسهم المبدعة انطباعاتهم ومفاهيمهم الخاصة عن الطبيعة مع التركيز على اللمسة المبتكرة للرسامين والنحاتين والمصممين وصانعي الأفلام والمصوّرين مما سيمنح الجميع تجربة تفاعلية لا تضاهى.

وقال القيّم الفني للمهرجان ألفيو توماسيني: «تنطلق شرارة إدراكنا وإحساسنا بتفاصيل الطبيعة دائماً من أعماق ذواتنا. أما عند الفنانين الذين يعملون على تشكيل أعمالهم الإبداعية عن الطبيعة، فهم يشاركوننا ذائقتهم الفنية الخاصة لتحفيز فضولنا واستعراض مختلف الاحتمالات الواردة للتعبير عن جمال الطبيعة. وتعتبر رأس الخيمة منطقة صحراوية ساحرة تحتضن التراث الغني لقرية الحمراء التراثية، الموقع العريق المنحوت من الطين والمرجان والرمال. ويشكل مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية ملتقى هادفاً يجمع الفنانين العالميين للتفاعل والتواصل وعرض فنونهم الفريدة حول الطبيعة بصور وأشكال مختلفة».