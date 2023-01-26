550 إصداراً متنوعاً لمعهد الشارقة للتراث في «القاهرة للكتاب»

المصدر: الشارقة ــــ البيان

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يشارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي انطلق الأربعاء في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، ويستمر لغاية 6 فبراير المقبل، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وناشرين من مختلف الدول العربية والأجنبية.

ويضم وفد المعهد المشارك في المعرض، كلاً من الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس المعهد، وأحمد سالم البيرق، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وأحمد الدح، رئيس قسم العلاقات الدولية. ويقدم جناح معهد الشارقة للتراث المشارك في المعرض ما يربو على 550 إصداراً متنوعاً.

حضور فاعل

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث: يحرص معهد الشارقة للتراث على الحضور الفاعل والنوعي في جميع دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره من أكبر وأشهر معارض الكتاب في منطقة الشرق الأوسط، ويستقطب نحو مليوني زائر سنوياً، وذلك سعياً من المعهد في ترسيخ جهوده الرامية إلى الحفاظ على الموروث التراثي المادي وغير المادي والعناية به، وربطه بالواقع الحالي، والعمل على التعريف به، ونشره وترويجه بمختلف القنوات والسبل، حيث يتجسد هذا الاهتمام في العديد من المشاريع والمبادرات ومن ضمنها إقامة الفعاليات والمعارض والمهرجانات التراثية، والمشاركة فيها محلياً ودولياً، ومن أهمها هذا المعرض العالمي المهم.