رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي يعلن عن معرضين لاستكشاف واقع الطبيعة المعاصرة

المصدر: أبوظبي ــــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن برنامجه خلال العام القادم، والذي يتضمن إقامة معرضين لمناقشة العلاقة بين الإنسان والبيئة الطبيعية وأثرها على الفن المعاصر.

وقالت مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي: «يمتلك البشر علاقةً معقدة مع الطبيعة، خاصةً في ظل الظروف المناخية الحرجة والحاجة المتزايدة للطاقة. ويستكشف المعرضان الجديدان ضمن أجندة رواق الفن لهذا العام علاقة الإنسان بالطبيعة وارتباطها الوثيق بملامح الفن المعاصر. وتستمد فكرة معرضنا الربيعي»المتغير الثابت«، إلهامها من مشاهدتي لمجموعة الأعمال الفوتوغرافية»الصوابر«لطارق الغصين في عام 2017، والتي يصور من خلالها التوترات ما بين مجمع سكني متهالك، مستوحى من فنون عمارة الخيال العلمي، وما بين ملصقات سكان المبنى التي تعكس فقدان المناظر الطبيعية المثالية.

واخترت، إلى جانب مشروعه، سلسلةً من الأعمال في مجموعة من الوسائط المختلفة التي تصوّر تخيلاتنا ومخاوفنا حول الطبيعة من حولنا بصفتها ملاذاً واستمرارية ومُمتلَكاً ومصدراً للطاقة، بالإضافة إلى التهديد الذي يشكّله الإنسان تجاه الطبيعة، وسجلاً حول هذه المخاطر».

ويُقام المعرض الربيعي «المتغير الثابت» من 22 فبراير حتى 4 يونيو المقبلين، ويتضمن أعمالاً من إبداعات الفنانين طارق الغصين وباتي تشانغ وجيل هيتور كورتيساو وشارون لوكهارت وتاوس مخاتشيفا وهارون ميرزا وكليفورد روس وتوماس ستروث وفيفيك فيلاسيني.