«حياكم».. مهرجان الشيخ زايد.. فعاليات ثرية وعروض خلاّبة

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد مهرجان الشيخ زايد، فعاليات وعروضاً ومسابقات مميزة مخصصة لزواره من كل أفراد المجتمع خلال الأسبوع الجاري، تتضمن العديد من الأنشطة الممتعة والمشوقة.

وتشتمل فعاليات الأسبوع الجاري في المهرجان، على حفل غنائي يقام اليوم (26 يناير) على مسرح القرية التراثية، ويستضيف الفنانة فاطمة زهرة العين والفنانة روضة من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة مساءً.

كما يقدم مهرجان الشيخ زايد، يوم السبت المقبل، أروع عروض الألعاب النارية، مصحوبة بأنغام الموسيقى الخلابة وعروض نافورة الإمارات الممتعة.

أما يوم الأحد المقبل، فتقام سحوبات على السيارات والجوائز القيمة الخاصة بمهرجان الشيخ زايد، حيث ستقام سحوبات على مجموعة مميزة من السيارات والهدايا والجوائز القيمة والتي يشترط أن يكون الفائز حاضراً في المهرجان أثناء توقيت إقامة تلك السحوبات.

وتضاف تلك الفعاليات إلى عروض «إكستريم ويك أندز» التي تستمر حتى 25 فبراير المقبل، وتحتوي على أجمل عروض «الفري ستايل موتوكروس» وعروض «سيارات الدريفت»، حيث تقام فعاليات «إكستريم ويك أندز» لمدة شهر كامل في أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، والسبت من كل أسبوع مع استعراضات يقوم خلالها الرياضيون بعروض مذهلة يتحدون خلالها جاذبية الأرض. كما يقدم المهرجان قائمة يومية ثرية من الفعاليات والعروض الترفيهية الكبرى التي تتنوع بين الثقافية والترفيهية، وتتضمن فعالياته القرية التراثية، مسيرة الحضارات العالمية، ومنافسات «الوثبة كاستم شو»، وغيرها من الفعاليات التي تناسب كل أفراد العائلة.

ويواصل مهرجان الشيخ زايد في نسخته الحالية التركيز على تقديم رسالة «حياكم» لزواره، والتي تعد عنواناً بارزاً للكثير من الفعاليات والأحداث التي يقيمها المهرجان بشكل يومي وتجذب إليه الآلاف من الزوار.