متحف الغموض في دبي يطلق أنشطة مميزة

المصدر: (دبي- البيان)

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كشف متحف الغموض دبي، الموقع المثالي لالتقاط أجمل الصور ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، والواقع في مشروع السيف في خور دبي، عن توفير باقة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة بمناسبة عيد الحب. وأطلق المتحف مؤخراً خمسة معارض جديدة، بما في ذلك غرفة التناظر التي تضم تجارب عديدة، مثل رأس على طبق وغرفة إميس.

وتوفر هذه المعارض فرصة مميزة لقضاء أروع الأوقات للزوار الباحثين عن أجواء مميزة وغير تقليدية. ويتزين المتحف بالديكورات الفريدة، ليتيح لزواره فرصة عيش لحظات استثنائية في أجواء فريدة ومبهرة.