«ريل فلسطين» ينطلق غداً

المصدر: ( دبي - البيان )

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تستضيف سينما عقيل في الإمارات غداً، الدورة التاسعة من مهرجان الأفلام ريل فلسطين، وتستمر حتى 5 فبراير المقبل.

ويحتفل ريل فلسطين، بصفته مبادرة مجتمعية تعتمد على المتطوعين، بالفن الفلسطيني وأفضل الأفلام الفلسطينية. ويعرض العديد من صناع الأفلام الفلسطينيين الواعدين والحائزين على جوائز أعمالهم خلال المهرجان بأشكال متعددة، بهدف تسليط الضوء على التراث الفلسطيني الغني وتعريف الجمهور في دولة الإمارات به. وتركز النسخة الرائدة للمهرجان على الأفلام الكلاسيكية للمرة الأولى على الإطلاق، من خلال تكريم ميشيل خليفي، الكاتب والمخرج والمنتج السينمائي الفلسطيني للعديد من الروائع السينمائية، بما فيها «عرس الجليل» و«حكاية الجواهر الثلاث» و«الذاكرة الخصبة».