مهرجان أبوظبي يواصل تقديم المبدعين العرب إلى العالم

المصدر: أبوظبي- البيان

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يقدم مهرجان أبوظبي، في إطار برنامج فعاليات دورته العشرين، التي تنعقد تحت شعار «إرادة التطور- توق للريادة»، الدعم لجولة موسيقى الجاز لنصير شمّة، ووينتون مارساليس، والتي انطلقت في 20 يناير الجاري، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، في مركز لينكولن للفنون المسرحية، والعديد من الولايات والمدن حول الولايات المتحدة الأمريكية، في تجربة مزج موسيقى الجاز والعود، هي الأولى من نوعها في تاريخ الموسيقى.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «إن الجولات الموسيقية والفنية العالمية لمهرجان أبوظبي تعكس التزامنا بجهود الدبلوماسية الثقافية، لتعزيز الحضور الإماراتي، وتقديم المبدعين العرب إلى العالم، ويقدم مهرجان أبوظبي عبر شراكاته الاستراتيجية الدولية لقاء قامتين فنيتين كبيرتين هما: أسطورة الجاز الشهير وينتون مارساليس، الحائز جائزة جرامي تسع مرات، وأستاذ العود العربي نصير شمّة، سفير النوايا الحسنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، وذلك في جولة أمريكية على تسعة من أهم مراكز الفنون في الولايات المتحدة، بدءاً من مركز جاز لينكولن سنتر، نيويورك، إلى مركز شيكاغو السيمفوني، وشيلدون هول في سانت لويس، وغيرها».

8 مؤلفات

وتابعت: «ستصدح الموسيقى العربية في لقاء أسطورة الجاز مارساليس الحائز جائزة مهرجان أبوظبي، مع نصير شمّة عبر 8 مؤلفات موسيقية لنصير بينها عود جاز، إينانا وديموزي، قرطاج، وعالم بلا خوف، وذلك بعد لقائهما التاريخي على مسرح مهرجان أبوظبي 2017، لنخط محطات جديدة في مسيرة الحضارة وتوطيد العلاقات المشتركة بين الأمم عبر الفنون والموسيقى».

وقال الفنان نصير شمّه: «هذه الجولة هي تتويج لشراكتي مع مهرجان أبوظبي، والتي تمتد لعشرين عاماً قدمنا خلالها فكرة عولمة العود ونشر ثقافتنا العربية بقيمتها وجوهرها. امتلأت هذه الشراكة المدروسة بإنجازات عديدة، واليوم نحتفي بإنجاز جديد هو الأول من نوعه في العالم، وهو تقديم العود مع الجاز، إلى جانب أسطورة الجاز وينتون مارساليس».

وتشهد الجولة حول الولايات المتحدة، التي تستمر على مدار شهري يناير وفبراير، بحضور الجمهور الأمريكي في محطاتها المختلفة لقاء بين الجاز الأمريكي مع المقام العربي؛ حيث ينضم أسطورة الجاز والموسيقي الشهير والمؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا وينتون مارساليس، الحائز جائزة جرامي تسع مرات، إلى أستاذ العود العربي الشهير نصير شمّة، ضمن أول تعاون بين الأوركسترا وفنان عراقي؛ وذلك بعد مشاركتهما الناجحة في فعاليات مهرجان أبوظبي 2017.

ويؤدي نصير شمّة، خلال جولته التاريخية، التي تنظم لأول مرة مع عازف للعود، ناقلة رسالة الفن والموسيقى من العاصمة أبوظبي إلى العالم، سلسلة متفردة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة، والتي تشمل: غداً أجمل، عود جاز، إينانا وديموزي، قرطاج، سيدة الجنائن، عالم بلا خوف، النوبة، دجلة، ومع وينتون.

كما ستضم الجولة الموسيقية مجموعة متفردة وحصرية من الفعاليات في ولايات ومدن أمريكية عدة من بينها: نبراسكا، وويسكونسن، وميزوري، وشيكاغو، وأوماها، ووميلووكي، وماديسون.