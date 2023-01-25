دبي للثقافة تعزز ريادتها العالمية بالأيزو

المصدر: البيان

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حصلت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" على شهادة "الأيزو" (ISO 30415:2021) في التنوع والشمول وشهادة "الأيزو" (ISO 30406:2017 ) في التوظيف المستدام، لتكون بذلك أول جهة حكومية على المستوى الإقليمي والعالمي تحقق هذا الانجاز، ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتطبيق أعلى المعايير العالمية في تمكين الكوادر وإدارة الموارد البشرية ما يعزز من مكانتها وجهودها في تفعيل وقيادة الحراك الثقافي في الإمارة.

واستحقت هيئة "دبي للثقافة" "الأيزو" بعد نجاحها في اجتياز عمليات التدقيق الخارجي الشاملة التي أجرتها شركة "تي يو في راينلاند الألمانية – الشرق الأوسط"، حيث تمنح الشركة الشهادات العالمية للمؤسسات التي تحقق أعلى درجات الحرص على تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة في إدارة الموارد البشرية، باعتبارها جوهر التوظيف والعملية الإنتاجية.

وفي هذا السياق، عبر محمد عبيد المري، مدير ادارة الموارد البشرية عن اعتزاز الهيئة بتحقيقها هذا الإنجاز، معتبراً أنه يمثل تقديراً للجهود التي بذلها فريق "دبي للثقافة" في إدارة وتمكين الموارد البشرية. وقال: "تفرد الهيئة بالحصول على شهادات "الأيزو" في مجالات جديدة وحديثة مثل التنوع والشمول والتوظيف المستدام، يعكس تميزها وما تقدمه من دعم إلى كوادرها البشرية لتعزيز إمكانياتها وقدراتها، وهو ما يتماشى مع المعايير المطبقة في حكومة دبي".

وأكد أن حصول الهيئة على هذه الشهادات يأتي في إطار التزاماتها الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الإدارية المتبعة عالمياً لرفع كفاءة الأعمال فيها وجودة المخرجات وتطوير آلياتها بشكل مستمر، مبيناً بأن شهادات "الأيزو" الدولية تؤكد امتلاك "دبي للثقافة" لنظام إداري داخلي متكامل، يعتمد منهجية واضحة في إدارة المشاريع والبرامج والمبادرات المتنوعة المرتبطة بمجموعة من الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وعدد من الممارسات والأنظمة العالمية، من خلال أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المصممة لتشكل خارطة طريق لتحقيق مستقبل أفضل لكوادر البشرية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير بيئة عمل شمولية وجاذبة، وتعزيز قدرات مواردها البشرية وتنميتها لتساهم بفعالية في تجسيد أهداف الهيئة الرامية إلى تطبيق نظام إداري متكامل يضمن الشفافية، ويساعد على تحقيق نتائج إيجابية على كافة المستويات.