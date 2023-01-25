«دبي بيتس».. 4 ليالٍ حافلة بأنغام تردد حكايات الثقافات

المصدر: دبي ـــ البيان

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يقدم مهرجان دبي للتسوق مع بداية العام الجديد 2023 فعالية «دبي بيتس» السنوية، ضمن أربع ليالٍ من العروض الموسيقية الرائعة، حيث انطلقت ليالي الفعالية بحفلات فنية في 19 و20 الشهر الجاري، وستكمل حفلاتها 26 و27 من الشهر ذاته.

وقد أبهر عدد من الموسيقيين الشباب الواعدين من المنطقة الجمهور بتقديم أداء رائع، حيث استمتع محبو موسيقى الهيب هوب بحفل مغنية الراب جارا (Jara)، ودي جي أصيل، ونجم الهيب هوب السعودي «بلاكبي» (BLVXB) في الليلة الأولى من الحفل.

وقدم «دي جي كابو» حفلاً في الليلة الثانية من «دبي بيتس» فاق التوقعات، حيث دمج أغاني البوب العربية الكلاسيكية مع الإيقاعات الإلكترونية. كما شارك المغني المصري علي لوكا بعرض جميل، بالإضافة لفنانين آخرين.

وسيستمتع الجمهور الخليجي في 26 يناير الجاري بحفل شما حمدان، أول امرأة إماراتية تصل إلى النهائيات في برنامج «آراب غوت تالنت»، كما سيقدم كل من نجم البوب الكويتي بدر الشعيبي ومسلم حفلين استثنائيين.

كما سيستمتع الجمهور في 27 يناير بعروض فردية من فنانتي البوب اللبنانيتان فرح شريم ولمى شريف، وسيختتم الفنان الأردني السيلاوي فعالية «دبي بيتس» بحفل رائع.