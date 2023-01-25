«طيران الإمارات للآداب»..سيمفونية إبداع في قلب دبي

المصدر: دبي ــــ البيان

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تستضيف الدورة الخامسة عشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب في دبي، أحد أفضل المهرجانات الأدبية على مستوى العالم وأكبر احتفال بالقصص في الوطن العربي، أكثر من 250 كاتباً وشخصية أدبية المشهورة في العالم بين الأول والسادس من فبراير المقبل. ويقدم المهرجان عدداً من الجلسات المميزة والملهمة التي تثري معارف وأفكار الحضور، يقدمها نخبة من المبدعين الذين يعودون إلى دبي للمشاركة في المهرجان، حيث يجسدون موضوع دورة هذا العام من المهرجان، وهو «خير جليس».

وفي السياق، يقدم براين كوكس، أسطورة الأفلام والمسرح الحائز على جائزة إيمي، في الثاني من فبراير المقبل في «دبي فستيفال سيتي»، جلسةً يتحدث خلالها عن مسيرته نحو تحقيق الثراء ورحلة نجاحه وتجربته المستمرة داخل القطاع.

رائدات أعمال

وتناقش جلسة «السيدات الطموحات في عالم الإدارة» في الخامس من فبراير المقبل في «دبي فستيفال سيتي»، التحديات التي يواجهنها خلال محاولة النجاح في الشركات، بالإضافة إلى الحديث عن الواقع الشخصي والتجارب الطموحة وثقافة العمل في القرن الحادي والعشرين، وتشارك في الجلسة مجموعة من رائدات الأعمال والسيدات العاملات أمثال: آن هيات وغزلان جوينيز وريسا مانانكويل تريلو، وتتنوع قصص تميز تلك السيدات بين النجاح في وادي السيليكون وريادة الأعمال التكنولوجية وبناء علامة تجارية عالمية لمستحضرات التجميل.

ويقدم الزوجان فيكس كينج وكوشال، 2 فبراير المقبل في «دبي فستيفال سيتي»، نصائح هامة حول العناية بالنفس؛ حيث يعمل فيكس كينج مدرباً ذهنياً وهو الكاتب الأكثر مبيعاً على قائمة صنداي تايمز، فيما تُعد زوجته كوشال خبيرة تجميل وشخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويقدمان معاً رحلةً لاكتشاف الذات وشرح كيفية معالجة العواطف وتنظيمها بشكل صحي، بالإضافة إلى متابعة النمو الشخصي وبناء الوعي الذاتي من خلال كتابة المذكرات اليومية. كما يكشفان عن كيفية بناء الجدول اليومي والعادات المناسبة والحفاظ عليها من خلال التقنيات المثبتة التي تغير طرق التفكير السلبية وتحفز أنماط التفكير الإيجابي.

تضم جلسة «آخر صيحات الموضة» 4 فبراير في «دبي فستيفال سيتي» كلاً من أليكساندرا شولمان، خبيرة الموضة والصحفية والمحررة صاحبة الخدمة الأطول سابقاً في مجلة فوغ البريطانية؛ وكات فارمر، خبيرة تنسيق الأزياء ومقدمة برنامج الموضة يو آر وات يو وير على قناة بي بي سي؛ وكوشال بيوتي، خبيرة التجميل الإقليمية المشهورة والشخصية المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتقدم السيدات الخبيرات العديد من النصائح المميزة في مجال الأزياء والتجميل بما يشمل التوجهات الحالية والكلاسيكية.

ويقدم بوبي شين، الشيف الشهير وعضو لجنة التحكيم في برنامج توب شيف الشرق الأوسط، 3 و4 فبراير في «دبي فستيفال سيتي» تجربة مميزة تجمع بين العشاء الفاخر والتركيز على الاستدامة من خلال قائمة الطعام الحصرية.

ويتحدث جيفري آرتشر الكاتب والسياسي السابق الذي تصدرت مؤلفاته قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في جميع أنحاء العالم، خلال جلسة خاصة عن كيفية كتابة رواية تحقق أفضل المبيعات، ويكشف كيفية كتابة شخصيات رواياته المميزة والحبكات الاستثنائية، كما يتطرق إلى كتابه المقبل من سلسلة ويليام ورويك، في 4 و5 فبراير بدبي فستيفال سيتي.

فرصة

وتقام أمسية مفتوحة في مسرح مكتبة محمد بن راشد 2 فبراير، مما يتيح الفرصة لأبرز شعراء المنطقة لتقديم فنهم المميز خلال عرض شامل لأفضل المواهب المحلية في شعر الكلمات المنطوقة.

وتعود «أبيات من أعماق الصحراء» الفعالية الأبرز في مهرجان طيران الإمارات في الأول من فبراير ضمن المخيم الصحراوي في جبل علي، من خلال السرد والإلقاء الشعري الذي يحتفي بحكمة الأجداد وإرث الماضي، إلى جانب تسليط الضوء على جهود الحفاظ على الكوكب وأهداف مؤتمر الدول الأطراف (COP28) من خلال العروض الفنية.