«خولة للفن» في 2022 ..حصاد نوعي تاجه تمكين الشباب المبدع

المصدر: أبوظبي ــ وام

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كثّفت «خولة للفن والثقافة»، التي أسستها حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، بهدف رعاية الفن والثقافة والفكر، أنشطتها الفنية خلال عام 2022 من خلال تنظيمها واستضافتها أكثر من 12 معرضاً فنياً، إضافة إلى عدد من الورش الفنية لعدد من رواد الفن التشكيلي والمواهب الفنية الشابة الإماراتية والعربية، وذلك بمقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، وفي «خولة آرت غاليري» في حي دبي للتصميم.

وأعربت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة «خولة للفن والثقافة»، عن سعادتها بالإنجازات التي حققتها «خولة للفن والثقافة» خلال عام 2022، ما يؤكد مكانتها الرائدة على الساحة الثقافية المحلية والإقليمية.

وأكدت سعي «خولة للفن والثقافة» لأن تكون جزءاً فاعلاً ورافداً للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات ومواصلة العمل لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة الطموحة للخمسين عاماً المقبلة من خلال تعزيز جهود دولة الإمارات الرامية للنهوض بالأوضاع الثقافية وتطويرها بشكل مستمر، وجعل الدولة مركزاً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، ومنارة للأدباء والكُتَّاب والمفكّرين. وأشارت سموها إلى أن المعارض والفعاليات الثقافية التي نظمتها واستضافتها «خولة للفن والثقافة» خلال العام الماضي قدمت قيمة كبيرة وإضافة نوعية بالنسبة لقطاع الفن والثقافة، إذ شكلت منصة ثقافية للإبداع والتفاعل الفني والثقافي والحضاري والتقاء الفنانين مع بعضهم والفنون بأشكالها.

وأكدت أن «خولة للفن والثقافة» ستواصل البناء على ما حققته من إنجازات خلال السنوات الماضية من خلال العمل على زيادة زخم الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية واستقطاب أعلام الفن والثقافة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتنظيم الدورات التدريبية.